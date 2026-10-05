Selon des dirigeants, les turbulences sur le marché pétrolier pourraient durer des années

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(Mise à jour incluant les déclarations de Nasser (Aramco), Lance (ConocoPhillips), Al-Sabah (KPC) et Taufik (Petronas)

* Le directeur général d'Aramco estime que la reconstitution des stocks mondiaux pourrait prendre jusqu'à deux ans

* Le président de ConocoPhillips estime que la demande mondiale de pétrole pourrait ne pas se redresser avant 2028 ou 2029

* Il manque environ 6 millions de barils par jour de produits raffinés, selon le directeur général de Kuwait Petroleum

Les goulets d’étranglement dans le transport maritime, les fortes baisses de production des raffineries et les prélèvements sur les stocks, dont la reconstitution pourrait prendre des années, maintiendront les cours mondiaux du pétrole à un niveau élevé au-delà de cette année, ont déclaré lundi des dirigeants du secteur lors d’une conférence à Londres.

À la suite du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février, l’Iran a de fait fermé le détroit d’Ormuz, étouffant ainsi les exportations via l’un des goulets d’étranglement maritimes les plus cruciaux au monde.

Cet impact a été aggravé par des attaques contre les infrastructures pétrolières et gazières, qui ont entravé la production et accentué les perturbations des exportations de pétrole brut et de carburants raffinés.

« Je pense que ce sera le chaos pendant la majeure partie de la fin de l’année et peut-être même en 2027 », a déclaré Tengku Muhammad Taufik, directeur général de Petronas.

Lors de son premier discours en conférence depuis le début de la guerre en Iran, Amin Nasser, directeur général de la plus grande compagnie pétrolière mondiale, Saudi Aramco 2222.SE , a déclaré lors de l’Energy Intelligence Forum à Londres qu’il faudrait jusqu’à deux ans pour reconstituer les stocks mondiaux puisés à titre de mesure d’urgence.

« Tant que le détroit d’Ormuz ne sera pas entièrement rouvert et que la confiance ne sera pas rétablie, la dure réalité est que la pression s’intensifiera aux deux extrémités du baril. Même dans ce cas, reconstituer les stocks tout en répondant à la demande pourrait prendre jusqu’à deux ans », a-t-il déclaré. Les « deux extrémités du baril » désignent le pétrole brut non raffiné et les produits raffinés, tels que le diesel et le kérosène

Il a ajouté que 3 milliards de barils avaient été perdus depuis le début du conflit et qu’un milliard de barils avaient été prélevés sur les stocks mondiaux.

SIX MILLIONS DE BARILS PAR JOUR MANQUENT

Le directeur général de la Kuwait Petroleum Corporation, Cheikh Nawaf Al-Sabah, a déclaré que l’objectif était d’acheminer davantage de carburants raffinés vers les marchés mondiaux et de rétablir la pleine production des raffineries du Moyen-Orient, car l’impact de la guerre en Iran a entraîné un déficit mondial de 6 millions de barils par jour de produits raffinés.

« Les capacités de raffinage mondiales ne suffisent pas à compenser celles qui ont été mises à l’arrêt dans le golfe du Moyen-Orient », a déclaré Cheikh Nawaf.

Les exportations de pétrole brut du Koweït se sont maintenues à environ 1 million de barils par jour cette année malgré les perturbations liées à la guerre, alors même que la production est passée d’environ 2,6 millions de barils par jour à 2 millions de barils par jour, a indiqué M. Al-Sabah lors de la conférence.

REPRISE DE LA DEMANDE AU-DELÀ DE L'ANNÉE PROCHAINE

Ryan Lance, président exécutif de ConocoPhillips ( COP.N ), a déclaré qu’il faudrait peut-être attendre 2028 ou 2029 avant que la demande mondiale de pétrole ne se remette de la baisse enregistrée cette année en raison de la crise actuelle, mais il a ajouté qu’elle augmenterait par la suite.

Le seuil minimal du prix du pétrole pour le brut WTI, référence américaine, s’élèvera à environ 70 dollars le baril, a indiqué M. Lance, avec un prix en milieu de cycle compris entre 65 et 70 dollars le baril.

Si les prix restaient élevés, la production pétrolière américaine pourrait dépasser les 14 à 14,5 millions de barils par jour, a-t-il ajouté. Il n’a toutefois pas précisé ce qu’il entendait par « élevés ».

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeaient lundi à un peu plus de 100 dollars le baril, tandis que ceux sur le WTI CLc1 avoisinaient les 90 dollars le baril.