 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon des dirigeants, les investisseurs privés doivent injecter des fonds dans le secteur de la défense pour combler le déficit de financement public
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Iain Withers

Les investisseurs privés sont indispensables pour injecter des liquidités dans les entreprises européennes du secteur de la défense afin de combler le vide laissé par des gouvernements à court de liquidités, mais trop souvent, des goulots d’étranglement et des obstacles découragent les investissements, ont déclaré lundi des hauts responsables financiers lors du salon aéronautique de Farnborough .

“Les dépenses publiques ne suffiront pas, et nous devons mobiliser des capitaux privés à grande échelle,” a déclaré aux délégués Cathal Deasy, co-directeur mondial de la banque d’investissement de la banque britannique Barclays BARC.L , ajoutant que les gouvernements nationaux devaient agir plus rapidement et faire preuve de plus de clarté. Les banquiers et les investisseurs sont présents en nombre record cette année à cet événement aérospatial annuel, selon les organisateurs, attirés en partie par la perspective de tirer profit d’un boom mondial des investissements dans la défense dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Cependant, le moral des investisseurs s’est récemment refroidi, comme en témoigne la baisse des cours des actions des entreprises du secteur de la défense, tandis que le groupe franco-allemand de défense KNDS a suspendu ce mois-ci son introduction en bourse jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Plus de 600 représentants du secteur financier devraient se rendre à Farnborough, soit environ trois fois plus qu’en 2025, parmi lesquels des dirigeants de Goldman Sachs GS.N , de JPMorgan JPM.N et du fonds souverain du Qatar.

“Face à la croissance des entreprises du secteur de la défense, les banques y voient une opportunité à saisir,” a déclaré à Reuters Amin Mansour, vice-président de la banque néerlandaise ING, à la veille de l’événement, ajoutant que l’établissement comptait désormais une cinquantaine de banquiers intersectoriels travaillant sur des opérations de financement dans le domaine de la défense, contre “très peu” il y a cinq ans.

“RÉÉVALUATION” DES VALEURS DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

La récente remontée des valeurs européennes du secteur de la défense s’est ralentie cette année. Un indice regroupant les valeurs de l’aérospatiale et de la défense a progressé de 1,3% depuis le début de l’année 2026 .SXPARO , tandis que l’indice STOXX 600, plus large, a gagné 8% .STOXX . Un dirigeant de l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement américaines, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que les valorisations des entreprises du secteur de la défense avaient subi un “ajustement” au cours de l’année écoulée, mais qu’elles s’étaient depuis normalisées et étaient devenues plus attractives pour les investisseurs.

D’autres ont indiqué que trop de petits sous-traitants du secteur de la défense ne parvenaient toujours pas à attirer les fonds privés en raison de facteurs tels que la complexité des procédures d’appel d’offres.

“C’est l’injection de capitaux dans la chaîne d’approvisionnement qui pose problème et qui crée des goulots d’étranglement,” a déclaré Ephraim Rudman, associé du groupe des institutions financières chez Apollo APO.N .

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
117,875 USD NYSE -2,15%
BARCLAYS
513,650 GBX LSE -0,59%
GOLDMAN SACHS GR
1 063,000 USD NYSE -0,27%
JPMORGAN CHASE
340,270 USD NYSE -0,27%
STOXX Europe 600
640,05 Pts DJ STOXX -0,23%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 708,74 Pts DJ STOXX -0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres de la Rapid Action Force (RAF) tirent des grenades lacrymogènes pour disperser des partisans du "Parti du peuple des cafards" (CJP) lors d'une manifestation réclamant la démission du ministre de l'Éducation, en raison de fraudes présumées aux examens universitaires, le 20 juillet 2026 à New Delhi, en Inde ( AFP / Arun SANKAR )
    Inde : affrontements entre la police et des manifestants dénonçant les fraudes aux examens
    information fournie par AFP 20.07.2026 17:55 

    La police indienne et des milliers de manifestants qui dénonçaient des fraudes présumées aux examens universitaires et exigeaient la démission du ministre de l'Education se sont affrontés lundi dans le centre de New Delhi. Déployées en nombre, les forces de l'ordre ... Lire la suite

  • Montage de photos d'archives du narcotrafiquant mexicain Ismael "El Mayo" Zambada diffusé par le bureau du procureur à Mexico le 1er août 2003 ( GRUPO EXTRA-RANDALL SANDOVAL / Handout )
    "El Mayo", baron de la drogue mexicain, condamné à la prison à vie
    information fournie par AFP 20.07.2026 17:51 

    Il avait échappé à la justice plus de 40 ans durant mais il finira ses jours dans une prison américaine: dernier baron de la drogue à l'ancienne du Mexique, Ismael "El Mayo" Zambada, est l'un des chefs historiques du puissant cartel de Sinaloa. Près de deux ans ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent la séance en petite forme
    information fournie par AFP 20.07.2026 17:48 

    Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en petite forme, au premier jour d'une semaine marquée par une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, Paris (+0,02%) et ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Commande record pour CFM International
    information fournie par Zonebourse 20.07.2026 17:45 

    A l'occasion du salon de Farnborough, la première compagnie aérienne indienne a officialisé la signature d'un protocole d'accord historique portant sur plus de 1 000 moteurs LEAP-1A. La compagnie à bas coûts a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
2CRSI
26,22 +1,00%
Pétrole Brent
88,1 +3,82%
VALERIO THER. (EX...
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank