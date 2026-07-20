Selon des dirigeants, les investisseurs privés doivent injecter des fonds dans le secteur de la défense pour combler le déficit de financement public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Iain Withers

Les investisseurs privés sont indispensables pour injecter des liquidités dans les entreprises européennes du secteur de la défense afin de combler le vide laissé par des gouvernements à court de liquidités, mais trop souvent, des goulots d’étranglement et des obstacles découragent les investissements, ont déclaré lundi des hauts responsables financiers lors du salon aéronautique de Farnborough .

“Les dépenses publiques ne suffiront pas, et nous devons mobiliser des capitaux privés à grande échelle,” a déclaré aux délégués Cathal Deasy, co-directeur mondial de la banque d’investissement de la banque britannique Barclays BARC.L , ajoutant que les gouvernements nationaux devaient agir plus rapidement et faire preuve de plus de clarté. Les banquiers et les investisseurs sont présents en nombre record cette année à cet événement aérospatial annuel, selon les organisateurs, attirés en partie par la perspective de tirer profit d’un boom mondial des investissements dans la défense dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Cependant, le moral des investisseurs s’est récemment refroidi, comme en témoigne la baisse des cours des actions des entreprises du secteur de la défense, tandis que le groupe franco-allemand de défense KNDS a suspendu ce mois-ci son introduction en bourse jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Plus de 600 représentants du secteur financier devraient se rendre à Farnborough, soit environ trois fois plus qu’en 2025, parmi lesquels des dirigeants de Goldman Sachs GS.N , de JPMorgan JPM.N et du fonds souverain du Qatar.

“Face à la croissance des entreprises du secteur de la défense, les banques y voient une opportunité à saisir,” a déclaré à Reuters Amin Mansour, vice-président de la banque néerlandaise ING, à la veille de l’événement, ajoutant que l’établissement comptait désormais une cinquantaine de banquiers intersectoriels travaillant sur des opérations de financement dans le domaine de la défense, contre “très peu” il y a cinq ans.

“RÉÉVALUATION” DES VALEURS DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

La récente remontée des valeurs européennes du secteur de la défense s’est ralentie cette année. Un indice regroupant les valeurs de l’aérospatiale et de la défense a progressé de 1,3% depuis le début de l’année 2026 .SXPARO , tandis que l’indice STOXX 600, plus large, a gagné 8% .STOXX . Un dirigeant de l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement américaines, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que les valorisations des entreprises du secteur de la défense avaient subi un “ajustement” au cours de l’année écoulée, mais qu’elles s’étaient depuis normalisées et étaient devenues plus attractives pour les investisseurs.

D’autres ont indiqué que trop de petits sous-traitants du secteur de la défense ne parvenaient toujours pas à attirer les fonds privés en raison de facteurs tels que la complexité des procédures d’appel d’offres.

“C’est l’injection de capitaux dans la chaîne d’approvisionnement qui pose problème et qui crée des goulots d’étranglement,” a déclaré Ephraim Rudman, associé du groupe des institutions financières chez Apollo APO.N .