Selon David Solomon de Goldman, les marchés pourraient avoir besoin de quelques semaines pour digérer le conflit iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Goldman Sachs &GS.N>, David Solomon, a déclaré mercredi qu'il faudrait peut-être quelques semaines aux marchés pour digérer ce qui s'est passé en Iran, mais il a ajouté que les événements mondiaux avaient tendance à attiser les pressions inflationnistes.
Dans un discours prononcé lors d'un sommet commercial à Sydney, Solomon a déclaré que l'économie américaine se portait bien grâce à une confluence de vents macroéconomiques favorables.
