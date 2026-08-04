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Selon Citic, la valeur du fabricant chinois de robots Unitree devrait dépasser les 50 milliards de yuans (7,4 milliards de dollars) après son introduction en bourse
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte davantage de précisions sur l'introduction en bourse) par Samuel Shen et Yantoultra Ngui

Le fabricant chinois de robots Unitree Technology devrait être valorisé à plus de 50 milliards de yuans (7,4 milliards de dollars) après son introduction en bourse prévue à Shanghai, selon un rapport de Citic Securities, qui parraine l'opération.

Citic Securities prévoit que la société basée à Hangzhou affichera une valeur comprise entre 50,6 et 55,9 milliards de yuans dans les six à douze mois suivant son introduction en bourse, prévue plus tard ce mois-ci. Ce rapport d’évaluation, distribué aux investisseurs et consulté par Reuters, est largement considéré comme une indication en vue de la consultation sur le prix de l’introduction en bourse prévue mercredi.

Unitree, qui est en concurrence avec Tesla TSLA.O et Boston Dynamics dans la fabrication de robots humanoïdes, vise à lever 4,2 milliards de yuans pour financer l’innovation et la production.

La robotique est considérée comme l’un des secteurs stratégiques de la Chine, essentiel dans la rivalité technologique qui oppose Pékin à Washington.

Le rapport de Citic Securities valorise Unitree à environ 20 fois son chiffre d’affaires prévisionnel pour cette année, et à environ 80 fois ses bénéfices prévisionnels.

Unitree, qui fabrique également des robots quadrupèdes, est « un fabricant de renommée mondiale, leader mondial dans le domaine de la robotique polyvalente haute performance », indique Citic Securities dans son rapport.

« L’entreprise adhère à une stratégie prudente d’investissement en R&D, tout en consolidant sa position de leader dans la compréhension de l’écosystème de l’intelligence incarnée. »

Cette introduction en bourse intervient dans un contexte de rivalité accrue entre la Chine et les États-Unis. Washington a récemment ajouté les robots de pointe fabriqués à l’étranger à sa « Covered List », limitant ainsi leur capacité à obtenir l’autorisation nécessaire pour commercialiser ces équipements aux États-Unis.

En juin, les États-Unis ont ajouté Unitree et d’autres grandes entreprises technologiques chinoises à une liste de sociétés qu’ils estiment apporter leur soutien à l’armée de Pékin.

Unitree fixera le prix de son introduction en bourse jeudi et acceptera les souscriptions des investisseurs vendredi.

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