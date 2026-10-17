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Selon Citi, les introductions en bourse dans la chaîne d'approvisionnement chinoise du secteur de l'IA tiennent bon malgré un recul des valorisations
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 09:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'orthographe du nom de famille de Simon Yuan dans tout le texte)

par Selena Li

Les introductions en bourse des entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement de l’IA devraient tenir bon face aux inquiétudes croissantes concernant leur valorisation et à une surveillance de plus en plus stricte, a déclaré un banquier de Citi C.N travaillant avec des entreprises chinoises.

* Malgré les récents reculs des valorisations des entreprises du secteur des centres de données, principalement sur le marché américain, les futures introductions en bourse d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’IA se poursuivront à Hong Kong, a déclaré Simon Yuan, responsable de la banque d’investissement en Chine chez Citi.

* Les entreprises chinoises qui envisagent de s’introduire en bourse à Hong Kong bénéficient d’un équilibre entre la demande chinoise et la demande internationale, a déclaré M. Yuan, qui dirige également le groupe des institutions financières de Citi dans la région Asie-Pacifique, en marge des réunions du FMI à Bangkok.

* Le marché est soutenu par un réservoir de liquidités locales, les flux de capitaux en provenance de Chine continentale vers le sud, en hausse, s’imposant comme une force d’achat majeure, a précisé M. Yuan.

* Toutefois, « si l’ensemble du cycle de l’IA s’inverse aux États-Unis — et nous avons constaté une certaine volatilité ces dernières semaines —, les répercussions se feront sentir partout, y compris à Hong Kong », a-t-il averti.

* De nombreux acteurs chinois du secteur du matériel informatique ont pris les devants en implantant des sites de production en dehors de la Chine continentale, a-t-il ajouté, ce qui leur permet de mieux servir leurs clients internationaux et d’atténuer les tensions géopolitiques.

* Les fournisseurs chinois de matériel informatique ont profité de l’essor mondial des infrastructures d’IA, enregistrant à la fois une croissance de leur volume de ventes et une hausse des prix unitaires, a déclaré M. Yuan.

* L’année prochaine, l’attention des marchés des capitaux de Hong Kong devrait se détourner du matériel informatique pur pour se porter sur les modèles d’intelligence artificielle chinois et les développeurs d’applications, a-t-il déclaré.

* « Mais ces entreprises doivent disposer d’un modèle économique éprouvé. Elles doivent afficher une croissance et une rentabilité très solides », a-t-il déclaré.

* Portées par la demande chinoise de financement dans le secteur technologique, 118 entreprises ont fait leur entrée en bourse à Hong Kong au cours des neuf premiers mois de l’année, levant 388 milliards de dollars HK (49,4 milliards de dollars), soit une hausse de 106 % par rapport à l’année précédente.

(1 dollar = 7,8479 dollars de Hong Kong)

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