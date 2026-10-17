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Le pape Léon XIV "jugé apte à sortir" de l'hôpital, selon ses médecins
information fournie par AFP 17/10/2026 à 12:15

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Des fleurs, des bougies et une photo du pape Léon XIV déposées au pied de la statue de Jean-Paul II, devant l’hôpital Gemelli à Rome où le pape Léon XIV est en convalescence, le 17 octobre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Des fleurs, des bougies et une photo du pape Léon XIV déposées au pied de la statue de Jean-Paul II, devant l’hôpital Gemelli à Rome où le pape Léon XIV est en convalescence, le 17 octobre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV, qui se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, a été "jugé apte à sortir" et quittera samedi l’hôpital de Rome, a annoncé le Vatican.

"En tenant compte des analyses sanguines, de la radiographie thoracique réalisée ce (samedi) matin et de l'évaluation du tableau clinique, le Saint-Père a été jugé apte à sortir" de l'hôpital, ont écrit les docteurs Luigi Carbone et Stefano Margaritora dans une note publiée par le Vatican.

Le Vatican a confirmé que "le pape Léon XIV sera sorti aujourd'hui (samedi) de la polyclinique Gemelli".

"Il quittera l'hôpital en début d'après-midi et retournera au Vatican. Demain, il récitera la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de l'appartement pontifical", a indiqué le Vatican.

La prière de l'Angélus est généralement donnée par le pape depuis la fenêtre du palais apostolique, mais ces dernières années, les anciens papes Jean-Paul II et François, hospitalisés eux aussi au Gemelli, avaient prononcé la prière depuis la fenêtre de leur chambre d'hôpital.

Pape Leon XIV
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