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Selon certaines sources, VW devrait choisir l'acquéreur d'Everllence dans les prochaines semaines
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres finales pour une participation majoritaire dans le constructeur de moteurs Everllence doivent être déposées mardi, et le propriétaire, Volkswagen VOWG_p.DE , prévoit de choisir un acquéreur dans les prochaines semaines, ont indiqué lundi à Reuters des sources proches du dossier.

* CVC, Bain Capital et EQT, qui s'est associé aux actionnaires de Volkswagen, Porsche SE PSHG_p.DE et le Qatar, sont les derniers candidats en lice

* Everllence, anciennement MAN Energy Solutions, est le leader du marché des gros moteurs marins et a identifié les générateurs destinés aux centres de données d'IA comme un segment de croissance

* La société est évaluée entre 8 et 9 milliards d'euros, selon ces sources

* La voix des représentants des salariés au sein du conseil de surveillance pourrait être décisive

* Les représentants de Porsche SE et du Qatar au conseil de surveillance de VW devraient s'abstenir lors du vote final, selon des sources

* Volkswagen, Porsche SE, CVC et Bain ont refusé de commenter. EQT et les représentants du Qatar n'ont pas pu être joints immédiatement.

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