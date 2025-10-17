Selon certaines sources, Venture Global a entamé des discussions avec l'Ukraine pour lui fournir davantage de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams et Dmitry Zhdannikov

Venture Global VG.N a engagé des discussions avec l'Ukraine pour lui vendre des cargaisons supplémentaires de gaz naturel liquéfié provenant de son usine GNL de Plaquemines en Louisiane à l'approche de l'hiver, dans un contexte d'attaques russes contre ses infrastructures, ont déclaré trois personnes à Reuters. Les négociations pour le GNL de Plaquemines ont lieu avec la société ukrainienne DTEK, un acteur majeur du secteur énergétique ukrainien, selon deux de ces personnes. L'infrastructure énergétique de l'Ukraine s'est dégradée en raison des attaques constantes de la Russie, et le pays a dû augmenter ses importations de gaz en raison de la baisse de sa propre production. Michael Sabel, directeur général de Venture Global, faisait partie d'une délégation de dirigeants américains du secteur de l'énergie qui a rencontré jeudi à Washington le président Volodimir Zelensky . Le dirigeant ukrainien a publié des images de la réunion sur X et a déclaré que le pays avait besoin de plus d'énergie. Venture Global a refusé de commenter les pourparlers et DTEK n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. DTEK a déjà signé un accord en 2024 pour une quantité non divulguée de GNL provenant de l'installation, en plus des deux millions de tonnes métriques par an provenant de CP2, le troisième centre d'exportation de Venture Global qui est actuellement en construction. Venture Global est le seul opérateur américain de GNL à disposer d'une importante capacité de réserve, puisque son usine de GNL de Plaquemines, d'une capacité de 27,7 millions de tonnes par an, est encore dans la phase de mise en service qui permet les ventes sur le marché au comptant.

Cette pratique a fait l'objet d'une attention accrue après qu'un tribunal d'arbitrage a estimé la semaine dernière que Venture Global avait violé un accord avec BP BP.L visant à déclarer des opérations commerciales en temps voulu à son usine distincte de Calcasieu Pass en Louisiane et à donner la priorité aux ventes sur le marché au comptant.

Venture Global a déclaré que le calendrier prévu pour l'exploitation commerciale complète de l'usine de Plaquemines - qui se traduira par l'activation de contrats à long terme à des prix plus bas - est toujours d'actualité. Le mois dernier, la société a exporté 1,6 million de tonnes de GNL à partir de Plaquemines, soit 17 % du total des exportations américaines de GNL en septembre, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.