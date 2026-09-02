Selon certaines sources, un producteur mondial demanderait aux acheteurs japonais des primes de 325 dollars par tonne sur l'aluminium au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un producteur mondial d’aluminium a proposé aux acheteurs japonais une prime de 325 dollars par tonne métrique pour les livraisons de métal primaire au cours du trimestre d’octobre à décembre, soit une baisse de 18 % par rapport au trimestre en cours, ont déclaré mercredi deux sources impliquées dans les négociations trimestrielles sur les prix.

Le Japon est un importateur majeur de ce métal léger et les primes qu’il accepte de payer chaque trimestre sur le prix au comptant du London Metal Exchange CMAL0 pour les livraisons de métal primaire servent de référence régionale.

Un autre producteur mondial a fait la semaine dernière une offre initiale d’une prime de 310 dollars par tonne, soit une baisse de 22 % par rapport au trimestre en cours.