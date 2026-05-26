Selon certaines sources, un producteur mondial d'aluminium demande une prime de 480 dollars par tonne aux acheteurs japonais pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un producteur mondial d'aluminium a proposé aux acheteurs japonais une prime de 480 dollars par tonne métrique pour les livraisons de métal primaire prévues entre juillet et septembre, soit une hausse de 36 % à 37 % par rapport au trimestre en cours, ont indiqué mardi trois sources directement impliquées dans les négociations trimestrielles sur les prix.

Le Japon est le principal importateur de ce métal en Asie et les primes qu'il accepte de payer chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 , constituent la référence pour la région. Pour le trimestre avril-juin, les acheteurs japonais ont accepté de payer une prime de 350 à 353 dollars par tonne

PREM-ALUM-JP , en hausse de 79 % à 81 % par rapport au trimestre précédent et la plus élevée depuis 11 ans , alors que la guerre au Moyen-Orient a resserré l'offre.