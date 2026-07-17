Selon certaines sources, Trump Media aurait proposé un forfait mensuel de 100 000 dollars pour diffuser en avant-première les publications du président américain

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* Trump Media aurait également proposé un plan de 60 000 dollars par mois sur trois ans, selon des sources proches du dossier

* Truth API diffusera les publications de 10 comptes influents plus rapidement que ne le font les notifications push classiques

* La fiducie de Trump détient environ 114,75 millions d’actions TMTG, soit environ 41 % des actions en circulation, selon des documents déposés

(Modification des sources (personnes proches du dossier) et réécriture de l'ensemble du texte) par Anirban Sen, Jaspreet Singh et Courtney Rozen

La société de réseaux sociaux de Donald Trump aurait envisagé de facturer jusqu’à 100 000 dollars par mois à des traders de Wall Street et à des sociétés d’investissement pour un accès plus rapide aux publications du président américain sur sa plateforme Truth Social, selon des sources proches du dossier.

Trump Media & Technology Group DJT.O , propriétaire de Truth Social, a également proposé ces dernières semaines une formule à prix réduit de 60 000 dollars par mois si les entreprises s’engagent pour un abonnement de trois ans, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car ces discussions sont confidentielles.

TMTG a dévoilé jeudi un flux de données payant et sous licence baptisé « Truth API », destiné à offrir aux banques et aux sociétés de courtage l’accès le plus rapide aux publications des dix comptes les plus influents de Truth Social, sans toutefois donner de détails sur les tarifs.

Cette initiative marquerait les premiers pas de l’entreprise dans le domaine des licences de données, ouvrant ainsi une nouvelle source de revenus, bien qu’elle ait immédiatement suscité des critiques de la part des démocrates.

Le sénateur américain Ron Wyden, de l’Oregon, le démocrate le plus haut placé au sein de la commission des finances du Sénat, a déclaré que cela profiterait financièrement à la famille Trump et « enrichirait les traders de Wall Street ».

La Maison Blanche a renvoyé les questions concernant les remarques de Ron Wyden à TMTG, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les publications de Trump sur les réseaux sociaux influencent souvent les marchés, et les bénéfices de nombreuses grandes sociétés de courtage, de fonds spéculatifs et de sociétés de services financiers dépendent fortement de la rapidité avec laquelle elles peuvent exécuter leurs transactions.

Le 9 avril 2025, par exemple, les principaux indices de Wall Street ont fortement rebondi après que Donald Trump a annoncé dans un message publié sur Truth Social qu’il suspendrait bon nombre de ses nouveaux droits de douane pendant 90 jours.

L’accès à l’API de Truth serait essentiel pour les sociétés de trading à haute fréquence, car un avantage en termes de vitesse de quelques millisecondes seulement peut se traduire par des gains de plusieurs centaines de milliers de dollars sur des transactions importantes, ont indiqué ces sources.

Le Financial Times a fait état jeudi matin des discussions concernant les frais d’abonnement de 100 000 dollars.

TIRER PROFIT DES ANNONCES POLITIQUES TMTG a rencontré des difficultés pour développer son activité médiatique face à la concurrence intense des grands réseaux sociaux. Ce nouveau produit assurera une couverture 24 heures sur 24 des publications influentes et comprendra des archives remontant jusqu’en 2022. La société a indiqué avoir déjà signé des contrats avec des clients avant le lancement prévu le 1er août, mais n’a pas précisé de qui il s’agissait.

Certains des comptes les plus suivis sur Truth Social appartiennent à Donald Trump lui-même et à ses proches, notamment ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump, ainsi qu’à des partisans de premier plan tels que Dan Bongino et Sean Hannity.

Selon des documents réglementaires, le « Donald J. Trump Revocable Trust » détient environ 114,75 millions d’actions, soit environ 41 % de l’ensemble des actions en circulation de TMTG. Ce trust, supervisé par ses enfants, gère les investissements de Trump.

Les détracteurs se demandent si Trump et sa famille ont cherché à accroître leur fortune en tirant profit des mesures annoncées par son administration. Dans ses dernières déclarations financières, Trump a déclaré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus provenant des activités de sa famille dans le domaine des cryptomonnaies l’année dernière, après que ses revenus issus des actifs numériques eurent bénéficié des mesures qu’il avait lui-même annoncées.

L’accord concernant Truth API serait « largement contraire à l’éthique », a déclaré Donald Sherman, président de l’organisation de surveillance non partisane Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, car le président est susceptible de tirer profit de paiements lui permettant d’accéder plus rapidement à ses publications. Il est toutefois difficile de déterminer, à partir des informations accessibles au public, s’il s’agit d’une pratique illégale, a-t-il ajouté.

Donald Sherman et d’autres experts soulignent que les clauses constitutionnelles relatives aux émoluments, destinées à lutter contre la corruption, ne s’appliqueraient pas dans ce cas précis. Elles interdisent aux fonctionnaires fédéraux d’accepter des cadeaux de gouvernements étrangers sans l’accord du Congrès, et au président de recevoir des cadeaux de la part des États.

Et bien que la réglementation fédérale interdise de manière générale l’achat ou la vente de titres sur la base d’informations importantes non publiques, cette restriction ne s’appliquerait pas si des centaines, voire des milliers de personnes bénéficiaient d’un accès anticipé à ses publications, a déclaré Donald Sherman.

« Je ne pense pas que le Congrès ou quelque organisme de régulation que ce soit ait jamais envisagé qu’un président ou une personnalité influente sur les marchés puisse s’engager dans ce genre d’arrangement consistant à payer pour obtenir un accès », a-t-il déclaré.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren, principale représentante démocrate au sein de la commission bancaire du Sénat, a qualifié cette affaire de « manœuvre scandaleuse visant à tirer profit de la présidence et à enrichir Wall Street sans rien faire pour aider les Américains ».

Bien que la Maison Blanche ait déclaré que l’empire commercial de Trump était supervisé par ses enfants, le président est le bénéficiaire des revenus qui alimentent sa fiducie.

Les actions de TMTG, qui ont perdu environ 27 % de leur valeur cette année, ont clôturé vendredi à un niveau pratiquement inchangé, à 9,66 dollars, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 2,7 milliards de dollars.