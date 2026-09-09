Selon certaines sources, TPG envisagerait de céder Lyric, une société spécialisée dans les logiciels de santé, pour un montant de 5 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, TPG travaillerait avec JPMorgan sur une éventuelle cession de Lyric

* Lyric génère environ 250 millions de dollars d’EBITDA annuel, selon certaines sources

* Des assureurs, dont UnitedHealth, CVS et Humana, font appel à Lyric pour éviter le paiement de remboursements médicaux indus

par Sabrina Valle

La société de capital-investissement TPG TPG.O étudie la cession de Lyric, dans le cadre d’un processus qui pourrait valoriser cette entreprise de logiciels spécialisée dans les paiements du secteur de la santé à environ 5 milliards de dollars, ont indiqué des sources proches des discussions.

Cette initiative intervient alors que le marché des fusions-acquisitions dans le secteur des logiciels montre des signes de reprise, après que les craintes liées aux bouleversements causés par l’intelligence artificielle ont déclenché une vague de ventes dans l’ensemble du secteur des logiciels en début d’année.

Alors que l’activité reprend, une certaine méfiance persiste quant à la valeur des entreprises et à la mesure dans laquelle même les éditeurs de logiciels hautement spécialisés pourraient être affectés par l’évolution rapide de cette technologie.

Des assureurs tels que UnitedHealth UNH.N , CVS CVS.N et Humana HUM.N font appel à Lyric pour identifier et prévenir les remboursements erronés de frais médicaux.

TPG travaille avec des banquiers d’affaires de JPMorgan Chase JPM.N sur une éventuelle cession de Lyric, ont indiqué ces sources, qui ont toutefois précisé qu’il n’y avait aucune garantie que le processus de vente aboutisse à un accord concernant Lyric, et qui ont également souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

La société génère environ 250 millions de dollars de résultat annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), ce qui pourrait normalement lui conférer une valorisation de 5 milliards de dollars en tenant compte d'un multiple de 20, ont indiqué ces personnes.

TPG et JPMorgan n’ont pas souhaité faire de commentaires. Lyric n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

LA RÉVOLUTION DE L’IA

TPG a racheté ClaimsXten pour environ 2,2 milliards de dollars en 2022. Cette entreprise faisait auparavant partie de Change Healthcare, mais avait été cédée afin d’aplanir d’éventuels obstacles liés au droit de la concurrence qui menaçaient de faire échouer l’acquisition de Change par UnitedHealth, d’un montant de 13 milliards de dollars. TPG a rebaptisé la société "Lyric" l’année suivante.

La société d’investissement a précédemment indiqué que, depuis lors, l’entreprise avait connu une accélération significative de la croissance de son chiffre d’affaires. Bien que l’ampleur de cette croissance n’ait pas été divulguée, TPG a déclaré que Lyric avait tiré profit du déploiement de l’IA, et que son activité, riche en ensembles de données, ne ferait que renforcer ces avantages.

Malgré cela, certains acheteurs potentiels d’éditeurs de logiciels se demandent si des concurrents "natifs de l’IA" ne pourraient pas, à terme, remplir bon nombre de ces mêmes fonctions à moindre coût. Cela pourrait remettre en cause les hypothèses financières utilisées pour évaluer les entreprises, notamment celles spécialisées dans les technologies d’intégrité des paiements et de gestion des demandes de remboursement, ont indiqué ces sources.

Reflétant les incertitudes qui pèsent sur ce secteur, le cours de l’action de Claritev CTEV.N , une petite société cotée comparable, a chuté de 80 % entre septembre 2025 et mai de cette année, les investisseurs s’inquiétant des perturbations que l’IA pourrait causer aux éditeurs de logiciels. Bien qu’il se soit redressé depuis, il s’échange toujours à moins de 38 dollars par action, contre 72 dollars il y a un an.