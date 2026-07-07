Selon certaines sources, Synopsys s'apprêterait à abandonner les logiciels de contrôle de la fabrication de puces pour se tourner vers la conception basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Synopsys aurait informé des fabricants de puces, dont Samsung et SK Hynix, de sa décision de « mettre fin à la vie »

* Un logiciel permet de surveiller et de détecter les anomalies lors de la fabrication des puces

* Synopsys annonce qu'elle va arrêter la commercialisation de certains produits hérités afin de concentrer ses ressources sur d'autres produits à plus forte valeur ajoutée

par Cynthia Kim et Hyunjoo Jin

Le géant américain de la conception de puces Synopsys SNPS.O prévoit de cesser de commercialiser une suite de logiciels de contrôle des processus de fabrication utilisée par les fabricants mondiaux de semi-conducteurs, ont indiqué six sources proches du dossier, l’entreprise cherchant à réorienter ses ressources vers des offres à plus forte marge, telles que la conception basée sur l’IA.

En avril et mai, Synopsys a informé plus de dix fabricants de puces, dont Samsung Electronics, SK Hynix 000660.KS , Kioxia Holdings Corp 285A.T et Qorvo Inc QRVO.O , de cette décision de « fin de vie » qui signifie que Synopsys ne fournira plus de nouvelles versions à l’avenir et se limitera à honorer ses obligations de maintenance, ont précisé deux de ces sources.

Parmi les produits concernés figurent l’Equipment Engineering System (EES) et le Fault Detection and Classification (FDC), un ensemble de logiciels d’automatisation qui fait office de système nerveux central des usines de fabrication de semi-conducteurs afin de surveiller et de détecter toute anomalie avant qu’elle ne se transforme en défauts coûteux, ont précisé les deux sources.

L’entreprise a déjà licencié quelques dizaines d’employés, ont indiqué trois de ces sources, dont l’une a ajouté que Synopsys prévoyait de conclure d’ici juillet les négociations avec chaque fabricant de puces concernant les obligations de maintenance.

Synopsys va abandonner certains de ses anciens produits d’analyse de la fabrication afin de concentrer ses ressources sur les produits à plus forte valeur ajoutée, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters dans un communiqué, sans toutefois nommer ces produits.

Cette décision met en évidence un rééquilibrage au sein du secteur des logiciels pour semi-conducteurs, où les fournisseurs investissent massivement dans les technologies de conception basées sur l’IA, tandis que certains fabricants de puces développent de plus en plus leurs propres logiciels de fabrication en interne.

« Bien que nous arrêtions la commercialisation de certains produits d’analyse de la fabrication, qui sont d’anciens outils de diagnostic ne faisant pas partie des chemins critiques de production de nos clients, nous continuons d’investir dans de nouvelles capacités dans ce domaine de notre portefeuille et nous honorons toutes nos obligations contractuelles et d’assistance existantes dans le cadre de cette décision », a déclaré le porte-parole de Synopsys.

La société n’a pas souhaité préciser si cette décision entraînait des suppressions d’emplois.

LES CLIENTS CHERCHENT À DÉVELOPPER DES OUTILS EN INTERNE

Synopsys a commencé à proposer le produit EES après avoir acquis, en 2021, des solutions de fabrication de semi-conducteurs auprès de la société sud-coréenne BISTel, pour un montant non divulgué.

L’une des sources a indiqué que Synopsys souhaitait se libérer des obligations d’assistance et de maintenance liées aux services de propriété intellectuelle et réaffecter ses ingénieurs à la conception d’IA, un secteur à forte marge. Synopsys a finalisé en 2025 l’acquisition, pour 35 milliards de dollars, de la société de logiciels d’ingénierie Ansys .

Cette personne, ainsi qu’une deuxième source, ont indiqué que le retrait de ce logiciel risquait d’entraîner une certaine baisse des rendements de production chez les fabricants de puces, car ce logiciel nécessitait une maintenance, des mises à jour et des correctifs constants.

Toutefois, quatre des autres sources ont déclaré ne pas s’attendre à un impact sur la production des principaux fabricants de puces.

L’une des sources a expliqué que cette décision avait également été prise en partie parce que l’amélioration du service EES exigeait des fabricants de puces qu’ils partagent des données de fabrication strictement confidentielles. Certains clients, comme Samsung, développaient également leurs propres outils en interne, ce qui affectait la compétitivité des offres de Synopsys, ont indiqué deux sources.

Un porte-parole de Samsung a confirmé la décision de fin de vie du produit et a indiqué que des discussions actives étaient en cours avec Synopsys concernant le retrait progressif de ce dernier. Samsung avait mis en place des alternatives compatibles et il n’y aurait « aucun impact négatif sur la production », a déclaré le porte-parole lorsqu’on lui a demandé si les rendements de production risquaient de baisser.

SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire. Kioxia et Qorvo n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Depuis des décennies, Synopsys est l’un des principaux fournisseurs de logiciels utilisés pour déterminer comment agencer les dizaines de milliards de transistors qui composent les puces, lesquelles peuvent être 2 000 fois plus petites que la largeur d’un cheveu humain.

En mars, Synopsys a présenté une technologie qui, selon l’entreprise, ouvrirait la voie à la prise en charge par des agents d’IA d’un grand nombre de tâches liées à la création de puces.