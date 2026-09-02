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Selon certaines sources, Susquehanna envisage de se développer à Hong Kong pour tirer parti de l'essor des ETF en Chine
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 04:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de sources concernant les projets de l'entreprise aux paragraphes 4 à 7)

Susquehanna International Group prévoit de tripler sa surface de bureaux à Hong Kong afin de soutenir une importante campagne de recrutement, ont indiqué quatre sources, alors que la société de courtage américaine étend ses activités en Asie et cherche à renforcer son accès au marché chinois des fonds négociés en bourse (ETF).

Le groupe basé à Philadelphie recherche activement de nouveaux locaux dans ce centre financier asiatique depuis quelques semaines, ont déclaré ces quatre sources proches du dossier, qui ont toutefois souhaité garder l’anonymat car ces projets sont confidentiels.

Susquehanna n’a pas souhaité faire de commentaire.

L’une des options envisagées serait de louer trois étages totalisant plus de 50 000 pieds carrés au Cheung Kong Center II, une tour de bureaux récemment réaménagée dans le quartier de Central, ont indiqué trois de ces sources, précisant toutefois qu’aucun projet de déménagement n’avait encore été confirmé.

Ce teneur de marché systématique et société de négoce d’envergure mondiale occupe actuellement moins de 20 000 pieds carrés dans l’immeuble commercial AIA Central, situé dans le principal quartier d’affaires de la ville.

L’extension de ses locaux viendra soutenir les ambitieux projets de recrutement de Susquehanna dans la ville, ont indiqué deux de ces sources.

Une cinquième source distincte, bien informée sur le sujet, a déclaré que la société se concentrait sur les opportunités offertes par le marché chinois en pleine croissance pour diverses classes d’actifs, afin de mieux soutenir ses activités mondiales.

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