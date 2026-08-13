Selon certaines sources, STG achèterait d'importantes quantités d'aluminium à Radiant World

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* Selon une source, Radiant disposerait de stocks d'aluminium compris entre 40 000 et 50 000 tonnes

* Ces stocks sont répartis dans le monde entier, notamment en Asie et en Europe

par Amy Lv et Tom Daly

STG, une société de négoce financée par les dirigeants du fonds spéculatif américain Squarepoint, a acheté une importante quantité d’aluminium à Radiant World, alors que cette société de négoce de matières premières liquide ses stocks pour lever des fonds, ont indiqué deux sources du secteur.

Interrogée au sujet de cette transaction, Radiant a déclaré ne pas faire de commentaires sur les questions commerciales. Squarepoint n’a pas souhaité s’exprimer.

Radiant, surtout connue comme négociant en minerai de fer mais qui traite également des métaux de base, fait l’objet d’une surveillance étroite depuis quelques semaines en raison de doutes quant à la validité des factures fournies à ses banques.

La Deutsche Bank DBKGn.DE et le groupe KBC NV KBC.BR ont gelé certains comptes bancaires de Radiant à Singapour, tandis que d’autres prêteurs ont suspendu leurs lignes de crédit , a rapporté Bloomberg News la semaine dernière. Radiant a refusé de commenter toute discussion avec des prêteurs spécifiques, mais affirme mener ses activités dans le respect des normes commerciales et juridiques les plus strictes.

Le volume exact d’aluminium vendu par Radiant à STG et le prix convenu pour la transaction n’ont pas été communiqués.

Les sources ont toutefois indiqué que STG achetait une quantité importante de l’aluminium proposé par Radiant.

L'une des sources a précisé que les stocks de Radiant étaient répartis sur plusieurs sites à travers le monde, notamment en Chine et en Europe.

Une troisième source proche du dossier a estimé que Radiant disposait d’environ 40 000 à 50 000 tonnes métriques d’aluminium réparties sur différents sites. Ce stock est conservé dans des entrepôts privés plutôt que dans des entrepôts de la Bourse, a précisé la source.

Un tel stock représenterait une valeur comprise entre 130 et 165 millions de dollars aux cours actuels de l’aluminium

CMAL3 , bien que les sources s’attendent à ce que Radiant ait dû vendre le métal à prix réduit.

Une quatrième source proche du dossier a indiqué qu’outre l’aluminium, Radiant cherchait à se débarrasser de 1 500 tonnes de stocks de cuivre.

Les acheteurs potentiels se livrent à une surenchère pour s’adjuger ces stocks, a ajouté cette quatrième source.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible de l'affaire.