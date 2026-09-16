Selon certaines sources, Starbucks envisagerait de céder une participation majoritaire dans ses activités au Japon

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* Starbucks Japon serait évalué à environ 3 milliards de dollars, selon deux sources

* L'activité japonaise compte 1 883 magasins, soit près de 9% du réseau mondial de Starbucks

* Le processus officiel pourrait débuter au quatrième trimestre, selon une source

par Yantoultra Ngui, Miho Uranaka et Kane Wu

Starbucks Corp SBUX.O envisage de céder une participation majoritaire dans ses activités japonaises dans le cadre d'une transaction potentielle qui pourrait valoriser le plus grand marché international géré en propre par la chaîne de cafés à environ 3 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Les activités japonaises de la plus grande chaîne de cafés au monde comptent 1 883 établissements et représentent près de 9% de sa présence mondiale en septembre 2025.

Starbucks a sollicité des propositions auprès de plusieurs conseillers financiers concernant les options possibles pour cette activité et est disposée à céder une participation majoritaire, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer dans les médias.

Bien que la valorisation de Starbucks Japon ne soit pas publique, les sources ont estimé que l’activité pourrait valoir environ 3 milliards de dollars.

La taille de la participation qui ferait l’objet d’une éventuelle cession n’a pas encore été déterminée, et la valorisation que Starbucks cherche à obtenir fera l’objet de négociations, a précisé l’une des sources.

“Starbucks Japon est une entreprise solide, qui bénéficie d’une forte affinité avec la marque et d’une présence inspirant confiance, forgées au fil de 30 ans d’activité dans la région”, a déclaré un porte-parole de Starbucks dans une réponse par e-mail à la demande de commentaires de Reuters concernant la vente potentielle d’une participation.

“Nous évaluons en permanence la structure la plus appropriée pour répondre au mieux aux attentes de nos clients et créer de la valeur pour nos actionnaires.”

C’est Bloomberg qui a été le premier à révéler en juin que Starbucks étudiait différentes options pour ses activités au Japon, y compris la cession d’une participation.

Cette vente potentielle intervient alors que Starbucks restructure son portefeuille mondial sous la direction de son directeur général Brian Niccol, qui a fermé des magasins et supprimé des emplois au siège en Amérique du Nord afin de rétablir la rentabilité.

VENTES D'ACTIFS ET RESTRUCTURATION

Le processus de cession d'une participation majoritaire dans les activités japonaises de Starbucks devrait susciter l'intérêt de sociétés de rachat internationales et locales, ont indiqué ces sources. Une procédure officielle pourrait débuter au quatrième trimestre, a ajouté l'une d'entre elles.

Starbucks a pris le contrôle total de ses activités au Japon en 2014, en rachetant les parts de son partenaire de longue date, Sazaby League, pour environ 914 millions de dollars, valorisant ainsi l’activité à quelque 1,5 milliard de dollars.

Depuis lors, le réseau est passé d’environ 1 050 magasins à 1 883 points de vente en septembre 2025.

Les analystes de TD Securities ont déclaré en juin que la cession de la filiale japonaise serait stratégiquement judicieuse, car ce marché n’est pas essentiel pour la marque Starbucks et cela permettrait à la direction de se concentrer davantage sur la relance de son activité principale aux États-Unis.

Les efforts de Niccol pour attirer à nouveau les clients grâce à la modernisation des magasins et à un marketing plus intensif ont contribué à stabiliser la demande, mais ont également entraîné une hausse des coûts et pesé sur les marges.

Les ventes à magasins comparables de son segment international ont progressé de 5,7% au troisième trimestre, la société attribuant cette hausse en grande partie au Japon .

L’année dernière, Starbucks a cédé le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d’une transaction valorisant l’entreprise à 4 milliards de dollars, soulignant ainsi la pression exercée par le ralentissement de la croissance et l’intensification de la concurrence. La transaction a été finalisée en avril.

L’entreprise a déclaré que la valeur totale de ses activités en Chine – incluant le produit de la vente, la valeur de sa participation conservée et les revenus de licence probables sur au moins les dix prochaines années – dépasserait les 13 milliards de dollars.

On ignore pour l’instant si la vente des activités japonaises suivra la même structure.

Plusieurs sociétés mondiales de rachat, dont Carlyle Group

CG.O , EQT EQTAB.ST , KKR KKR.N et Bain Capital, avaient été invitées à soumettre une offre pour Starbucks Chine, avait rapporté Reuters à l'époque.