Selon certaines sources, Starboard exposera lors d'une conférence la nécessité d'un changement chez Tripadvisor

L'investisseur activiste Starboard Value, qui a pris une participation de 9 % dans Tripadvisor au début de l'année, prévoit de discuter de la nécessité d'apporter des changements à la société d'évaluation des voyages lors d'une conférence sectorielle qui aura lieu mardi, ont déclaré dimanche deux sources au fait de l'affaire.

Starboard, dirigé par Jeff Smith, s'est engagé auprès de Tripadvisor depuis plusieurs semaines ont indiqué les sources. Elles n'ont pas été autorisées à parler de ce qui s'est dit au cours des séances privées.

Jeff Smith n'a pas parlé publiquement de l'investissement et on ne sait pas exactement quels changements Starboard, qui se concentre souvent sur les améliorations opérationnelles, a pu inciter la direction à apporter.

Un représentant de Tripadvisor n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Tripadvisor permet aux clients de trouver et d'évaluer des hôtels. Son unité Viator permet aux utilisateurs de réserver et d'évaluer des excursions et d'autres expériences, tandis que TheFork propose des services de réservation de restaurants.

En 2024, l'entreprise a procédé à un examen stratégique.

Depuis des années, Jeff Smith est l'orateur principal du sommet annuel 13D Monitor Active Passive Investment Summit à New York, qui marque le début officieux de la saison des procurations, au cours de laquelle les investisseurs activistes augmentent la pression sur les entreprises pour qu'elles obtiennent de meilleurs résultats.

Jeff Smith devrait parler de Tripadvisor et peut-être d'autres investissements lors de la conférence, ont déclaré les sources.

Starboard compte parmi les investisseurs activistes les plus actifs du secteur et a obtenu cette année des sièges au conseil d'administration de la société de logiciels d'automatisation BILL Holdings BILL.N , de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O et du fabricant de Tylenol et de sparadraps Kenvue KVUE.N .

Le cours de l'action de Tripadvisor, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,8 milliard de dollars, a augmenté d' environ 17 % depuis que l'investissement de Starboard a été rendu public au début du mois de juillet. Mais au cours des 12 derniers mois, ses actions n'ont gagné que 0,33 %.