Selon certaines sources, Sixth Street s'apprêterait à acquérir une participation minoritaire dans Kpler, valorisant ainsi l'entreprise à plus de 3,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley et Milana Vinn

Sixth Street a accepté d'acquérir une participation minoritaire dans la société de données et d'analyse sur les matières premières Kpler auprès des fonds d'investissement Insight Partners et Five Arrows (propriété de Rothschild), valorisant ainsi l'entreprise à plus de 3,7 milliards de dollars, selon deux sources proches du dossier.

Cet investissement intervient alors que les actifs liés aux données et à l'analyse affichent des valorisations en hausse, les entreprises étant de plus en plus disposées à payer un supplément pour des ensembles de données propriétaires de haute qualité pouvant être utilisés pour entraîner des modèles d'IA, générer des informations et soutenir la prise de décision automatisée.

POINTS CLÉS

* Kpler, Sixth Street, Insight Partners et Five Arrows n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* La cession de participation a été structurée sous forme d’actions privilégiées, ce qui confère généralement aux investisseurs une priorité sur les actionnaires ordinaires en cas de vente ou de liquidation, et peut inclure des protections telles que des seuils de rendement minimum ou des droits de conversion, a déclaré l’une des sources. Dans ce cas, la structure offre à Sixth Street une protection contre la baisse si la valorisation de Kpler venait à chuter, tout en lui permettant de participer à toute hausse si l’entreprise continue de croître, a ajouté la source.

* Reuters avait précédemment rapporté que Kpler travaillait avec Evercore pour susciter l'intérêt pour une participation minoritaire dans la société.

* Kpler, qui fournit des informations en temps réel sur les flux énergétiques et maritimes, a connu une expansion rapide ces dernières années.