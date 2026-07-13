Selon certaines sources, Riyadh Air envisagerait de passer commande de 25 à 30 Boeing 787 supplémentaires

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La start-up saoudienne Riyadh Air envisage d'acquérir entre 25 et 30 Boeing BA.N 787 Dreamliners supplémentaires en exerçant la plupart de ses options contractuelles auprès du constructeur aéronautique américain, ont indiqué des sources du secteur.

La compagnie aérienne, qui a effectué le mois dernier son premier vol commercial payant, a commandé jusqu’à 72 Boeing Dreamliners en 2023, dont 39 commandes fermes et des options pour 33 appareils supplémentaires.

L’annonce selon laquelle Riyadh Air convertirait la majeure partie de ces options en achats fermes pourrait intervenir dès le salon aéronautique de Farnborough la semaine prochaine, ont indiqué ces sources, tout en précisant que les détails étaient encore en cours de discussion.

Riyadh Air et Boeing ont tous deux refusé de commenter.