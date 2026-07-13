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Selon certaines sources, Riyadh Air envisagerait de passer commande de 25 à 30 Boeing 787 et d'autres Airbus
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une éventuelle commande d'Airbus, paragraphes 1 et 5) par Tim Hepher

La start-up saoudienne Riyadh Air envisage d'acheter entre 25 et 30 Boeing BA.N 787 Dreamliners supplémentaires en exerçant la plupart de ses options contractuelles auprès du constructeur aéronautique américain, et pourrait également compléter son carnet de commandes auprès d'Airbus, ont indiqué des sources du secteur .

La compagnie aérienne, qui a effectué le mois dernier son premier vol commercial payant, a commandé jusqu’à 72 Boeing Dreamliners en 2023, dont 39 commandes fermes et des options pour 33 appareils supplémentaires.

L'annonce selon laquelle Riyadh Air convertirait la majeure partie de ces options en achats fermes pourrait intervenir dès le salon aéronautique de Farnborough la semaine prochaine, ont indiqué ces sources, tout en précisant que les détails étaient encore en cours de discussion.

Riyadh Air et Boeing ont tous deux refusé de commenter.

Riyadh Air a également commandé 25 Airbus A350-1000 long-courriers, ainsi que des options sur 25 appareils supplémentaires. Selon des sources du secteur, certaines de ces options pourraient également être converties en commandes fermes. Airbus n’a pas souhaité faire de commentaire.

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