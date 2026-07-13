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Football/Coupe du monde: Tchouaméni de nouveau disponible, dit Deschamps
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 23:53

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni à l'entraînement pendant la Coupe du monde.

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni à l'entraînement pendant la Coupe du monde.

Le ‌milieu de terrain de l'équipe ​de France Aurélien Tchouaméni est "de nouveau disponible" pour affronter l'Espagne, ​mardi (19h00 GMT), en demi-finales de la Coupe ​du monde de ⁠football, après avoir manqué les ‌deux derniers matches des Bleus sur blessure, a annoncé ​lundi ‌le sélectionneur Didier Deschamps.

Aurélien ⁠Tchouaméni n'a pas joué contre le Paraguay en huitièmes de finale (1-0) ⁠ni ‌face au Maroc (2-0) en quarts ⁠de finale en raison ‌d'un souci musculaire aux ⁠adducteurs.

"Le risque était trop élevé (contre ⁠le ‌Maroc)", a expliqué Didier Deschamps lundi ​en conférence ‌de presse. "Il est mieux. On ne peut pas ​dire qu'il est guéri à 100%. Aujourd'hui, ⁠il est de nouveau disponible."

En son absence, le sélectionneur avait aligné Manu Koné au côté d'Adrien Rabiot au milieu du terrain.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)

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