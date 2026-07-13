Football/Coupe du monde: Tchouaméni de nouveau disponible, dit Deschamps

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni à l'entraînement pendant la Coupe du monde.
Le milieu de terrain de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni est "de nouveau disponible" pour affronter l'Espagne, mardi (19h00 GMT), en demi-finales de la Coupe du monde de football, après avoir manqué les deux derniers matches des Bleus sur blessure, a annoncé lundi le sélectionneur Didier Deschamps.
Aurélien Tchouaméni n'a pas joué contre le Paraguay en huitièmes de finale (1-0) ni face au Maroc (2-0) en quarts de finale en raison d'un souci musculaire aux adducteurs.
"Le risque était trop élevé (contre le Maroc)", a expliqué Didier Deschamps lundi en conférence de presse. "Il est mieux. On ne peut pas dire qu'il est guéri à 100%. Aujourd'hui, il est de nouveau disponible."
En son absence, le sélectionneur avait aligné Manu Koné au côté d'Adrien Rabiot au milieu du terrain.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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