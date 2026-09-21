Selon certaines sources, Raymond James aurait recruté plusieurs banquiers d'affaires chevronnés issus de Jefferies

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par Abigail Summerville

La banque d'investissement Raymond James RJF.N a recruté plusieurs directeurs généraux issus de la division « Consommation et commerce de détail » de Jefferies JEF.N , selon des sources proches du dossier.

Parmi les recrues figurent Drew Weisman, issu de l'équipe de financement à effet de levier, ainsi que Steve Tricarico, Russ Shoemaker et Hub Orr, issus de l'équipe de banque d'investissement dédiée à la consommation et au commerce de détail.

Basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, Raymond James a racheté en 2021 la banque boutique Financo, spécialisée dans le secteur de la consommation, et le recrutement de Tricarico, Shoemaker et Orr permettra de renforcer son équipe dédiée à la consommation et à la distribution, ont indiqué ces sources. Weisman contribuera quant à lui à renforcer l’activité de financement à effet de levier de la banque.

Ces dernières années, Raymond James a conseillé des opérations dans les secteurs de la consommation et de la distribution, notamment la cession, pour plus d’un milliard de dollars, de la marque de produits de puériculture Coterie à Mammoth Brands, celle de la marque de soins capillaires Not Your Mother’s HNKG.DE à Henkel, et celle de la marque de soins personnels pour hommes Dr. Squatch ULVR.L à Unilever.

L’équipe chargée des marchés de capitaux de la banque a également travaillé cette année sur plusieurs introductions en bourse dans ce secteur, notamment celles de Jersey Mike’s

JMKE.N et de Bob’s Discount Furniture BOBS.N .

Raymond James et Jefferies n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.