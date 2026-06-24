Selon certaines sources, Qualcomm serait en pourparlers pour fournir des services de conception de puces sur mesure à ByteDance

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Qualcomm QCOM.O serait en pourparlers pour fournir des services de conception de puces à la société chinoise ByteDance, ont indiqué quatre sources proches du dossier, alors que l’entreprise américaine cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché des smartphones, sa principale source de revenus.

En cas de succès, ces négociations feraient de ByteDance, la société mère de la plateforme de vidéos courtes TikTok, l’un des premiers clients de la division de conception de puces de Qualcomm. Qualcomm est le premier fournisseur mondial de puces modem pour smartphones, qui gèrent les communications cellulaires.

Ces discussions montrent également que les entreprises technologiques américaines restent désireuses de faire des affaires avec la Chine, même si les tensions croissantes entre Washington et Pékin au sujet des puces d’IA ont eu des répercussions sur des sociétés telles que Nvidia NVDA.O , AMD

AMD.O , Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O . Selon trois de ces sources, Qualcomm serait en pourparlers pour concevoir des puces sur mesure pour ByteDance. Ces puces s’appuieraient en partie sur la technologie détenue par AlphaWave Semi, un spécialiste de la connectivité haut débit que Qualcomm a racheté l’année dernière, ont précisé deux de ces sources. Bien que les discussions soient en cours, leur issue reste incertaine, ont déclaré trois sources . Il n’était pas clair si les pourparlers aboutiraient à la conception et à la fabrication d’une puce, et ByteDance pourrait se tourner vers d’autres partenaires, ont-elles ajouté. Les autres détails concernant cette puce n’étaient pas immédiatement connus. L’une des sources a indiqué queles discussions portaient sur la conception d’unités de traitement vidéo (VPU), l’objectif étant de lancer la production en série d’ici la fin de l’année. Reuters avait précédemment rapporté que ByteDance développait une puce d’IA destinée aux tâches d’inférence, ainsi que des processeurs centraux sur mesure (CPU).

Qualcomm et ByteDance n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Lessources ont souhaité garder l’anonymat, car les discussions sont confidentielles. Un accord avec ByteDance constituerait une victoire majeure pour Qualcomm, qui a dû faire face cette année à une incertitude de la part des fabricants de smartphones en raison d’une flambée des prix des puces mémoire. Les livraisons mondiales de smartphones devraient enregistrer cette année la contraction annuelle la plus forte jamais observée. Qualcomm s'efforce de percer sur le marché en plein essor des puces pour centres de données et collabore avec ses clients sur trois types de puces: les processeurs (CPU), les accélérateurs d'inférence et les puces sur mesure appelées ASIC, un marché en forte croissance pour des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell MRVL.O .