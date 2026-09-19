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Selon certaines sources, Paramount et les États discuteraient de la surveillance de CNN et d'un engagement sur le nombre de sorties en salles
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 01:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 et 4)

par Jody Godoy

Un contrôle indépendant des contenus de CNN et un engagement concernant le nombre de sorties en salles font partie des conditions actuellement en discussion entre Paramount PSKY.O et les États qui cherchent à bloquer son rachat de Warner Bros WBD.O , selon des sources proches du dossier.

Un accord pourrait être conclu dès ce week-end ou lundi, ont indiqué ces sources.

L'action en justice intentée par la Californie et 11 autres États constitue le dernier obstacle à la tentative de Paramount de devenir un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney

DIS.N . Un accord conclu cette semaine pourrait permettre à Paramount d'éviter de verser des millions de dollars d'indemnités aux actionnaires de Warner Bros.

Les législateurs ont critiqué le directeur général de Paramount, David Ellison, pour avoir orienté la couverture médiatique de CBS News, propriété de Paramount, en faveur du président Donald Trump. Les détracteurs s’inquiètent de la manière dont il gérerait la chaîne CNN de Warner une fois qu’elle lui appartiendra.

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