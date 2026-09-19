Selon certaines sources, Paramount et les États discuteraient de la surveillance de CNN et d'un engagement concernant la sortie d'un film

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(Ajout des variations du cours de l'action au paragraphe 3, du commentaire de la Californie au paragraphe 5 et du refus de Paramount de commenter au paragraphe 6)

par Jody Godoy

Paramount PSKY.O et les États qui cherchent à bloquer son rachat de Warner Bros WBD.O pour 110 milliards de dollars pourraient parvenir à un accord dès ce week-end, la mise en place d’un contrôle indépendant des contenus de CNN figurant parmi les conditions en discussion, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier.

Un engagement concernant le nombre de sorties en salles figure également parmi les conditions discutées dans le cadre d’un accord, ont précisé ces sources.

L'action Paramount a progressé de près de 7% après la clôture des marchés. Celle de Warner Bros Discovery a quant à elle gagné 8,4% dans les échanges après clôture.

L'action en justice intentée par la Californie et 11 autres États constitue le dernier obstacle à la volonté de Paramount de devenir un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney

DIS.N . Un accord conclu cette semaine pourrait permettre à Paramount d'éviter de verser des millions de dollars de frais aux actionnaires de Warner Bros.

Un porte-parole du ministère de la Justice de Californie a déclaré que les éventuelles négociations en vue d’un accord étaient confidentielles. “Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l’existence de négociations en vue d’un accord, ni leur contenu présumé”, a-t-il déclaré.

Paramount n'a pas souhaité faire de commentaires.

Des législateurs ont critiqué David Ellison, directeur général de Paramount, pour avoir orienté la couverture médiatique de CBS News, filiale de Paramount, en faveur du président Donald Trump. Les détracteurs s’inquiètent de la manière dont il gérerait CNN, filiale de Warner, une fois qu’elle serait sous son contrôle.