Selon certaines sources, Nvidia serait en pourparlers pour investir dans la méga-introduction en bourse d'Anthropic

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* Selon certaines sources, Anthropic chercherait à lever jusqu'à 100 milliards de dollars, pour une valorisation avoisinant les 2 000 milliards de dollars

* Nvidia envisagerait d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans son introduction en bourse, selon une source

* L'introduction en bourse devrait être finalisée avant les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre

(Contexte sur le marché des introductions en bourse)

par Krystal Hu et Milana Vinn

Anthropic est en pourparlers pour faire de Nvidia NVDA.O un investisseur de référence dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l’histoire, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Anthropic cherche à lever jusqu’à 100 milliards de dollars, ce qui pourrait valoriser cette start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle à environ 2 000 milliards de dollars, ont précisé ces sources. Nvidia envisage d’investir jusqu’à 10 milliards de dollars dans cette introduction en bourse, a ajouté l’une d’entre elles. Ces projets sont encore en cours de discussion et pourraient évoluer, ont-elles précisé, demandant à rester anonymes car ces discussions sont confidentielles.

La participation potentielle de Nvidia à cette introduction en bourse, qui n’avait pas encore été évoquée, apporterait à Anthropic un soutien stratégique précoce pour cette opération de grande envergure, tout en renforçant encore les liens entre le fabricant de puces et l’un de ses principaux clients. L’arrivée d’un investisseur de référence aux moyens financiers considérables comme Nvidia pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans cette introduction en bourse, qui s’annonce comme un test majeur de l’appétit des marchés publics pour les valorisations colossales et les besoins en capitaux des laboratoires de pointe en intelligence artificielle.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire. Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les investisseurs phares sont généralement des investisseurs institutionnels qui s’engagent à acheter une part déterminée d’une introduction en bourse avant que celle-ci ne soit proposée plus largement au public, apportant ainsi un premier gage de confiance aux actions. Il est de plus en plus courant que les méga-introductions en bourse obtiennent des engagements institutionnels précoces, compte tenu des montants considérables qu’elles cherchent à lever. Parmi les investisseurs phares du concepteur de puces Arm figuraient Nvidia et Amazon, tandis que le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) comptait parmi les investisseurs phares de SpaceX.

Le resserrement de ces relations met en évidence les liens complexes qui unissent les développeurs de modèles d’IA et les entreprises fournissant l’énorme puissance de calcul dont ils ont besoin. Anthropic s’appuie fortement sur les GPU de Nvidia, tout en cherchant à diversifier ses fournisseurs de puces, la demande pour Claude ayant mis à rude épreuve sa capacité de calcul disponible .

En novembre 2025, Nvidia a annoncé qu’elle investirait jusqu’à 10 milliards de dollars dans cette start-up spécialisée dans l’IA, dans le cadre d’un partenariat plus large en vertu duquel Anthropic s’est engagée à acheter pour 30 milliards de dollars de capacité de calcul Microsoft Azure alimentée par des puces Nvidia.

Anthropic compte déjà parmi ses bailleurs de fonds les plus grandes entreprises technologiques du monde. Parmi celles-ci figurent Amazon et Google, qui sont également ses principaux fournisseurs de puissance de calcul. En avril, Anthropic a annoncé qu’elle s’engagerait à dépenser plus de 100 milliards de dollars sur une décennie pour l’AWS d’Amazon, tout en utilisant plus d’un million de puces Trainium2 d’Amazon. Elle a également conclu un accord avec Google et Broadcom pour ajouter plusieurs gigawatts de capacité TPU.

L’entreprise cherche à accéder à davantage de puissance de calcul alors que son chiffre d’affaires a explosé. Elle s’efforce également de mieux maîtriser ses coûts matériels en constituant une équipe interne chargée de concevoir des puces sur mesure adaptées à Claude.

Cette introduction en bourse, qui devrait être finalisée avant les élections de mi-mandat américaines en novembre, marquerait une nouvelle hausse de la valorisation d’Anthropic. Le créateur de Claude a levé 65 milliards de dollars en mai, pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars. Selon l’entreprise, son chiffre d’affaires annualisé avait dépassé les 65 milliards de dollars fin juillet, contre environ 9 milliards de dollars fin 2025. Cette valorisation potentielle repose également en partie sur les prévisions de la société, qui table sur un chiffre d’affaires compris entre 190 et 200 milliards de dollars en 2028, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

L'introduction en bourse attendue d'Anthropic s'ajoute à une série de levées de fonds spectaculaires qui ont propulsé le marché américain des introductions en bourse vers une année record , après les débuts de SpaceX, la société d'Elon Musk, en juin.

Selon Dealogic, les introductions en bourse aux États-Unis, hors sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), ont permis de lever un montant record de 137 milliards de dollars jusqu'à fin août.