Selon certaines sources, Nvidia prévoit de commencer les livraisons de puces H200 à la Chine d'ici la mi-février

Nvidia prévoit de livrer des puces d'IA à la Chine avant le Nouvel An lunaire

Les livraisons dépendent de l'approbation de Pékin, selon des sources

Donald Trump autorise les ventes de H200 à la Chine moyennant des frais de 25 %, renversant ainsi l'interdiction de Biden

Nvidia NVDA.O a annoncé à ses clients chinois son intention de commencer à expédier ses puces d'IA, les deuxièmes plus puissantes, en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

Le fabricant de puces américain prévoit d'honorer les premières commandes à partir des stocks existants, avec des livraisons qui devraient totaliser 5 000 à 10 000 modules de puces - équivalant à environ 40 000 à 80 000 puces d'IA H200, ont déclaré la première et la deuxième sources.

Nvidia a également indiqué à ses clients chinois qu'elle prévoyait d'ajouter de nouvelles capacités de production pour les puces, les commandes pour ces capacités devant débuter au deuxième trimestre 2026, a indiqué la troisième source.

Une grande incertitude demeure, car Pékin n'a pas encore approuvé les achats de H200 et le calendrier pourrait changer en fonction des décisions du gouvernement, ont déclaré les sources.

CHANGEMENT DE POLITIQUE MAJEUR

"L'ensemble du plan dépend de l'approbation du gouvernement", a déclaré la troisième source. "Rien n'est certain tant que nous n'avons pas reçu le feu vert officiel."

Les sources ont refusé d'être identifiées car les discussions sont privées.

Nvidia a déclaré à Reuters: "Nous gérons en permanence notre chaîne d'approvisionnement. Les ventes sous licence du H200 à des clients autorisés en Chine n'auront aucun impact sur notre capacité à approvisionner nos clients aux États-Unis."

Le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les livraisons prévues marqueraient les premières livraisons de puces H200 à la Chine après que le président américain Donald Trump a déclaré ce mois-ci que Washington autoriserait de telles ventes moyennant des frais de 25 %.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'administration Trump avait lancé un examen inter-agences des demandes de licence pour les ventes de puces H200 à la Chine, concrétisant ainsi sa promesse d'autoriser ces ventes.

Cette décision représente un changement de politique majeur par rapport à l'administration Biden, qui avait interdit les ventes de puces d'IA avancées à la Chine en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

La puce H200, qui fait partie de la gamme Hopper de Nvidia de génération précédente, reste largement utilisée dans l'IA, bien qu'elle ait été remplacée par les puces Blackwell plus récentes de la société. Nvidia a concentré sa production sur Blackwell et sur sa future gamme Rubin, ce qui a eu pour effet de raréfier l'offre de H200.

La décision de Donald Trump intervient alors que la Chine s'efforce de développer son industrie nationale des puces d'IA. Les entreprises locales n'ont pas encore atteint les performances du H200, ce qui fait craindre que l'autorisation des importations ne ralentisse les progrès nationaux.

Les autorités chinoises ont tenu des réunions d'urgence au début du mois pour discuter de la question et réfléchissent à la possibilité d'autoriser les livraisons, a rapporté Reuters ce mois-ci. L'une des propositions consisterait à exiger que chaque achat de H200 soit accompagné d'un ratio déterminé de puces nationales, selon le rapport.

Pour les géants chinois de la technologie tels qu'Alibaba Group 9988.HK et ByteDance, qui ont exprimé leur intérêt pour l'achat de puces H200, les livraisons potentielles permettraient d'accéder à des processeurs environ six fois plus puissants que le H20, une puce déclassée que Nvidia a conçue pour la Chine.