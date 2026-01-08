Selon certaines sources, Nvidia exige un paiement anticipé complet pour les puces H200 en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces se protège contre l'incertitude liée à l'approbation des livraisons par Pékin - sources

La Chine a demandé aux entreprises technologiques de suspendre temporairement leurs commandes de H200-source

Les régulateurs doivent encore décider du nombre de puces nationales que les entreprises doivent acheter pour chaque H200-source

Nvidia NVDA.O exige un paiement anticipé complet de la part des clients chinois à la recherche de ses puces d'intelligence artificielle H200, afin de se prémunir contre l'incertitude actuelle quant à l'approbation des livraisons par Pékin, ont déclaré deux personnes informées sur le sujet.

Le fabricant américain de puces a imposé des conditions inhabituellement strictes, exigeant le paiement intégral des commandes sans possibilité d'annulation, de demande de remboursement ou de modification des configurations après la commande, ont indiqué ces personnes.

Dans des circonstances particulières, les clients peuvent fournir une assurance commerciale ou une garantie d'actif au lieu d'un paiement en espèces, a ajouté l'une des personnes.

Les conditions standard de Nvidia pour les clients chinois comprenaient auparavant des exigences de paiement anticipé, mais ils étaient parfois autorisés à verser un acompte plutôt que d'effectuer un paiement complet à l'avance, a déclaré la personne. Mais pour le H200, l'entreprise a été particulièrement stricte dans l'application des conditions étant donné le manque de clarté quant à savoir si les régulateurs chinois approuveraient les livraisons, a ajouté la personne.

Les deux personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat car les informations ne sont pas publiques. L'intensification de l'application de la politique n'a jamais été signalée auparavant. Nvidia et le ministère chinois de l'industrie n'avaient pas encore répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.

Les entreprises technologiques chinoises ont passé commande de plus de 2 millions de puces H200, dont le prix unitaire est d'environ 27 000 dollars, a rapporté Reuters le mois dernier, dépassant le stock de 700 000 puces de Nvidia.

Bien que des fabricants de puces chinois comme Huawei aient développé des processeurs d'IA, notamment l'Ascend 910C, leurs performances restent inférieures à celles de la puce H200 de Nvidia pour l'entraînement à grande échelle de modèles d'IA avancés.

La Chine prévoit d'approuver certaines importations de H200 dès ce trimestre, a rapporté Bloomberg jeudi. Les autorités chinoises s'apprêtent à autoriser les achats pour des utilisations commerciales sélectionnées, tout en excluant l'armée, les agences gouvernementales sensibles, les infrastructures critiques et les entreprises d'État pour des raisons de sécurité, selon le rapport.

Ces derniers jours, Pékin a demandé à certaines entreprises technologiques chinoises de suspendre temporairement leurs commandes de puces H200, car les autorités de régulation sont encore en train de décider du nombre de puces produites dans le pays que chaque client devra acheter pour chaque commande de H200, a déclaré la deuxième personne.

The Information a rapporté pour la première fois cette pause mercredi.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré mardi que la demande des clients pour les puces H200 était "assez élevée" et que l'entreprise avait "activé notre chaîne d'approvisionnement" pour accélérer la production .

Jensen Huang a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le gouvernement chinois fasse une déclaration officielle sur l'approbation, mais que "si les commandes arrivent, c'est parce qu'ils sont en mesure de passer des commandes"

UN ACTE D'ÉQUILIBRE

Les exigences strictes en matière de paiement soulignent le délicat exercice d'équilibre auquel est confrontée Nvidia, qui tente de tirer parti de l'explosion de la demande chinoise tout en faisant face à l'incertitude réglementaire dans les deux pays.

L'administration Biden avait interdit les exportations de puces d'IA avancées vers la Chine, mais le président Donald Trump a inversé cette politique le mois dernier, autorisant les ventes de H200 avec une taxe de 25 % à verser au gouvernement américain.

Nvidia s'est déjà fait avoir par le passé. L'année dernière, elle a déprécié des stocks d'une valeur de 5,5 milliards de dollars après que l'administration Trump lui a brusquement interdit de vendre la puce H20 à la Chine, qui était auparavant le produit le plus puissant qu'elle était en mesure d'offrir dans ce pays.

Si les États-Unis sont revenus sur cette décision, la Chine a depuis interdit les livraisons de H20.

Mais la structure de paiement pour le H200 transfère effectivement le risque financier de Nvidia à ses clients, qui doivent engager des capitaux sans avoir la certitude que Pékin approuvera les importations de puces ou qu'ils seront en mesure de déployer la technologie comme prévu.

Les géants chinois de l'internet, dont ByteDance et d'autres, considèrent le H200 comme une amélioration significative par rapport aux puces actuellement disponibles. Le H200, qui est actuellement la deuxième puce la plus puissante de Nvidia, offre des performances environ six fois supérieures à celles de la puce H20, aujourd'hui bloquée, que Nvidia avait conçue spécifiquement pour le marché chinois.

Nvidia prévoit d'honorer les premières commandes à partir des stocks existants, le premier lot de puces H200 devant arriver avant les vacances du Nouvel An lunaire, à la mi-février, a rapporté Reuters le mois dernier.

La société a contacté le fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour augmenter la production de H200 afin de répondre à la demande chinoise, avec une fabrication supplémentaire qui devrait commencer au deuxième trimestre 2026, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Pour Nvidia, l'ajout de nouvelles capacités est également un défi à un moment où elle ne fait pas seulement la transition de sa puce la plus puissante Blackwell à la puce encore plus avancée Rubin, mais où elle est également en concurrence avec des entreprises telles que Google GOOGL.O d'Alphabet pour la capacité de production de puces avancées chez TSMC.