Selon certaines sources, Motiva procède à la réparation d'une unité FCCU de production d'essence à l'arrêt dans une raffinerie du Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte) par Erwin Seba

Motiva Enterprises procède actuellement à la réparation d'une chaudière sur l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) produisant de l'essence, actuellement à l'arrêt, dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656.400 barils par jour, ont déclaré mardi deux personnes proches des opérations de l'usine.

L'unité de craquage catalytique fluide (FCCU), d'une capacité de 81.000 barils par jour, devrait rester à l'arrêt jusqu'au 6 août pour permettre la réparation de la chaudière de récupération de chaleur de l'unité, ont précisé ces sources, qui n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur les opérations de la raffinerie. La raffinerie de Port Arthur de Motiva, la plus grande du pays, ne dispose que d'une seule unité FCCU.

Motiva n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les opérations de la raffinerie de Port Arthur.

La société, filiale de Saudi Aramco, achète actuellement des matières premières afin de maintenir en service l’unité d’alkylation de 18.000 barils par jour pendant la fermeture de l’unité FCCU, selon ces sources. L’unité d’alkylation produit des composants destinés à augmenter l’indice d’octane, qui sont ajoutés à l’essence brute.

Les unités FCC utilisent un catalyseur sous forme de poudre fine pour transformer le gazole en essence brute.