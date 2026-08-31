Selon certaines sources, Motiva et Exxon préparent leurs raffineries de l'est du Texas en prévision de la tempête

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Motiva Enterprises et Exxon Mobil Corp XOM.N préparent leurs raffineries de l’est du Texas à faire face à des vents violents et à d’éventuelles inondations, alors qu’une tempête tropicale en formation s’approche de la côte américaine du golfe du Mexique, ont indiqué lundi des sources proches des opérations des sites.

Motiva et Exxon n’ont pas réduit la production de leurs raffineries respectives de Port Arthur et de Beaumont, au Texas, mais ont pris des mesures pour sécuriser les objets et équipements non fixés susceptibles d’être emportés par des vents violents ou de dériver dans les eaux de crue si la tempête en formation, qui devrait toucher terre mardi, venait à provoquer de telles conditions, ont précisé ces sources.