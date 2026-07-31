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Selon certaines sources, Motiva aurait remis en service la CDU d'une raffinerie du Texas après une brève coupure de courant
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 22:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motiva Enterprises a rétabli le fonctionnement normal de la deuxième plus grande unité de distillation de brut (CDU) de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 656 400 barils par jour, après une brève coupure d’électricité vendredi, ont indiqué des sources proches de l’exploitation de l’usine. Cette coupure de courant a interrompu la production de la CDU VPS-4, d'une capacité de 200 000 barils par jour, peu avant midi (heure centrale des États-Unis) (17 h 00 GMT) vendredi, déclenchant la torche de sécurité de l'usine, ont indiqué ces deux sources, qui ont souhaité garder l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.

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