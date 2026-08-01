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Selon certaines sources, Motiva aurait relancé la production de l'unité de distillation de brut (CDU) de sa raffinerie du Texas après une brève coupure de courant
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 02:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails) par Erwin Seba

Motiva Enterprises a rétabli le fonctionnement normal de la deuxième plus grande unité de distillation de brut (CDU) de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 656.400 barils par jour, après une brève coupure de courant survenue vendredi, ont indiqué des sources proches de l’exploitation de l’usine.

Cette coupure de courant a interrompu la production de la CDU VPS-4, d'une capacité de 200.000 barils par jour, peu avant midi CDT (17h00 GMT) vendredi, déclenchant la torche de sécurité de l'usine, ont déclaré ces deux sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat.

Un porte-parole de Motiva n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Motiva procède également à la réparation d’une chaudière sur l’unité de craquage catalytique fluide (FCCU) d’une capacité de 81.000 barils par jour, destinée à la production d’essence, ont indiqué des sources à Reuters en début de semaine. Les réparations devraient se poursuivre jusqu’au 6 août.

Les unités de distillation de brut (CDU) transforment le pétrole brut en matières premières destinées à toutes les autres unités de la raffinerie.

La raffinerie Motiva est la plus grande des États-Unis en termes de capacité. Motiva est une filiale de Saudi Aramco.

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