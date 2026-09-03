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Selon certaines sources, les sociétés de capital-investissement Carlyle, Bain et Oaktree prépareraient des offres pour racheter la division médias internationale de la Serie A
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 08:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article publié tard dans la soirée du 2 septembre; aucun changement n'a été apporté au texte)

par Elvira Pollina

Carlyle CG.O et Bain font partie des fonds de capital-investissement qui s'apprêtent à faire une offre pour acquérir une participation minoritaire dans une société détenant les droits médiatiques internationaux de la Serie A, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier, dans le cadre de la dernière tentative en date de la première division italienne de football pour attirer des investisseurs extérieurs.

Oaktree – propriétaire de l’Inter Milan, champion en titre de la Serie A – et la société italienne de capital-investissement Nextalia figurent également parmi les candidats potentiels, ont indiqué ces sources.

Les offres fermes pour cette entité, qui détiendrait également les activités de paris et de sponsoring de la Serie A à l’étranger, doivent être déposées avant le 4 septembre, ont précisé ces sources.

Plus tôt cette année, le conseiller de la Serie A, JP Morgan , avait commencé à sonder plusieurs fonds de capital-investissement au sujet de cette vente potentielle de participation, comme l’avait rapporté Reuters en avril.

Les investisseurs devraient soumettre des offres fermes portant sur une participation de 10% à 20% dans cette entité, qui génère environ 200 millions d’euros (231,66 millions de dollars) de résultat opérationnel et pourrait être valorisée entre 3 et 4 milliards d’euros, ont indiqué ces sources.

La Serie A, Carlyle, Bain, Oaktree et Nextalia ont refusé de commenter. JP Morgan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Serie A avait envisagé un projet similaire en 2021 visant à céder une participation dans sa division médias nationale, plus lucrative, mais les négociations avaient échoué après que les 20 clubs de la ligue ne parvinrent pas à atteindre la majorité requise pour approuver l'opération.

À l’époque, elle avait envisagé de céder une participation de 10% dans cette division à un consortium mené par CVC

CVC.AS , mais l’opération, d’un montant de 1,7 milliard d’euros, n’avait pas obtenu le soutien nécessaire de la part des clubs.

Toute cession de participation dans les activités médiatiques de la Serie A nécessiterait le soutien d’au moins 14 des 20 clubs composant la ligue.

Abritant l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus JUVE.MI , la ligue italienne peine depuis quelques années à vendre ses droits médiatiques à l’étranger, l’intérêt des diffuseurs s’étant amenuisé en raison d’un calendrier surchargé, dominé par l’élargissement de la Ligue des champions de l’UEFA et par la popularité de la Premier League anglaise.

Selon les données de l’UEFA, l’instance européenne du football, la division médias internationale de la Serie A génère un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros par an, soit une fraction de celui généré par la Premier League anglaise et la Liga espagnole.

Cette cession de parts s'inscrirait dans la lignée des investissements de fonds privés réalisés dans d'autres championnats européens, notamment en Espagne et en France, où des investisseurs ont pris des participations minoritaires dans les entités nationales gérant les droits médiatiques.

(1 dollar = 0,8633 euro)

Fusions / Acquisitions
Sport

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13,7450 EUR Euronext Amsterdam +0,70%
JUVENTUS F.C.
2,044 EUR MIL +0,20%
THE CARLYLE GRP
47,1400 USD NASDAQ +1,29%
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