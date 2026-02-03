 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, les propriétaires de Virgin Media O2 seraient en pourparlers pour racheter Netomnia, leur concurrent dans le domaine du haut débit au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle et Amy-Jo Crowley

Les propriétaires de Virgin Media O2 sont en pourparlers avancés pour acheter la société britannique Netomnia , ont déclaré deux personnes familières avec le sujet, dans une étape vers la consolidation attendue des fournisseurs d'accès à Internet au Royaume-Uni.

Telefonica TEF.MC et Liberty Global LBTYA.O se sont associés à la société de capital-investissement InfraVia Capital pour acheter le réseau à large bande par l'intermédiaire de leur entreprise de fibre optique Nexfibre, détenue conjointement, pour environ 2 milliards de livres (2,73 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times mardi. L'accord pourrait être annoncé dans le courant de la semaine, ajoute le rapport.

Netomnia s'est refusé à tout commentaire.

Nexfibre, qui est le quatrième réseau à large bande du Royaume-Uni, est détenu conjointement par Virgin Media O2 et InfraVia.

Un accord entre Nexfibre et Netomnia permettrait à VMO2 d'accéder à environ 8 millions de foyers et 20 millions de locaux au total, selon le rapport.

(1 $ = 0,7323 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LIBERTY GLOBAL RG-A
11,0400 USD NASDAQ -0,45%
TELEFONICA
3,4040 EUR Sibe -1,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

