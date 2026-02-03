Selon certaines sources, les propriétaires de Virgin Media O2 seraient en pourparlers pour racheter Netomnia, leur concurrent dans le domaine du haut débit au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle et Amy-Jo Crowley

Les propriétaires de Virgin Media O2 sont en pourparlers avancés pour acheter la société britannique Netomnia , ont déclaré deux personnes familières avec le sujet, dans une étape vers la consolidation attendue des fournisseurs d'accès à Internet au Royaume-Uni.

Telefonica TEF.MC et Liberty Global LBTYA.O se sont associés à la société de capital-investissement InfraVia Capital pour acheter le réseau à large bande par l'intermédiaire de leur entreprise de fibre optique Nexfibre, détenue conjointement, pour environ 2 milliards de livres (2,73 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times mardi. L'accord pourrait être annoncé dans le courant de la semaine, ajoute le rapport.

Netomnia s'est refusé à tout commentaire.

Nexfibre, qui est le quatrième réseau à large bande du Royaume-Uni, est détenu conjointement par Virgin Media O2 et InfraVia.

Un accord entre Nexfibre et Netomnia permettrait à VMO2 d'accéder à environ 8 millions de foyers et 20 millions de locaux au total, selon le rapport.

(1 $ = 0,7323 livre)