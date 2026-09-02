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Selon certaines sources, les producteurs d'aluminium proposent aux acheteurs japonais des primes moins élevées pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 09:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture et ajout de détails aux paragraphes 3 à 9 et aux puces)

* Les offres initiales sont en baisse de 18 à 22 % par rapport au 3e trimestre

* Les acheteurs visent un prix de règlement inférieur à 300 $/T

* Les stocks dans les trois principaux ports japonais tombent à leur plus bas niveau depuis 2010

par Yuka Obayashi et Amy Lv

Les principaux producteurs mondiaux d’aluminium ont proposé aux acheteurs japonais des primes comprises entre 310 et 325 dollars par tonne métrique pour les livraisons de métal primaire d’octobre à décembre, soit une baisse de 18 % à 22 % par rapport au trimestre en cours, ont indiqué quatre sources impliquées dans les négociations trimestrielles sur les prix.

Le Japon est un importateur majeur de ce métal léger, et les primes qu’il accepte de payer chaque trimestre pour les livraisons de métal primaire, en plus du cours au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 , servent de référence régionale.

Pour la période juillet-septembre, les acheteurs japonais avaient convenu de payer des primes de 395 dollars par tonne PREM-ALUM-JP , soit une hausse de 12 % à 13 % par rapport au trimestre précédent.

La baisse des offres pour la période d’octobre à décembre reflète un rapport d’avancement positif concernant la production au Moyen-Orient et des primes plus modérées en Europe, a déclaré une source au sein d’une société de négoce japonaise.

« Bien que les offres initiales aient été plus proches de niveaux réalistes que lors du cycle précédent, elles restaient trop élevées compte tenu de la faiblesse des prix au comptant », a déclaré une autre source au sein d’une usine de laminage japonaise, ajoutant que les acheteurs chercheraient un niveau inférieur à 300 dollars à mesure que l’équilibre entre l’offre et la demande en Asie s’assouplit, en partie grâce à l’augmentation des expéditions indonésiennes.

Néanmoins, les stocks d’aluminium dans les trois principaux ports japonais AL-STK-JPPRT sont tombés à 201 000 tonnes fin juillet, leur plus bas depuis avril 2010, selon Marubeni

8002.T .

Les craintes de perturbations des expéditions liées à la guerre en Iran , associées à une forte demande de produits liés aux semi-conducteurs au Japon, continuent de soutenir le marché, a déclaré une source proche d’un producteur.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, les discussions étant de nature privée.

La production mondiale d’aluminium primaire a baissé de 1,7 % en glissement annuel en juillet, la production du Golfe ayant chuté de 44 % , selon l’Institut international de l’aluminium. Deux fonderies du Golfe , qui représentent environ 9 % de la capacité mondiale d’aluminium primaire, ont été la cible d’attaques iraniennes en mars, ce qui les a également empêchées d’expédier du métal vers les marchés d’exportation par leurs canaux habituels.

Les négociations trimestrielles entre les acheteurs japonais et les producteurs mondiaux, notamment Rio Tinto RIO.AX

RIO.L et South32 S32.AX , ont débuté la semaine dernière et devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois.

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