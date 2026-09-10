 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, les principaux investisseurs de l'introduction en bourse de la NSE en Inde réduisent leurs ventes d'actions
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:30
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jayshree P Upadhyay et Vibhuti Sharma

Certains grands investisseurs de la Bourse nationale indienne (NSE) réduisent le nombre d’actions qu’ils comptent vendre lors de la prochaine introduction en bourse de cette dernière, car ils s’attendent à ce que le cours des actions augmente après la cotation par rapport au faible prix d’offre, ont indiqué trois sources.

L'introduction en bourse de la NSE prendra la forme d'une offre de vente par les actionnaires existants, sans levée de capitaux nouveaux. Le prix des actions devrait se situer dans une fourchette de 1 700 à 1 785 roupies par action , a rapporté Reuters mercredi.

Dans le haut de cette fourchette, l’introduction en bourse de la NSE représentera une valeur de 226 milliards de roupies indiennes (2,37 milliards de dollars). Elle devrait se classer derrière l’offre publique de Reliance Jio, la société de Mukesh Ambani, qui devrait lever 3,8 milliards de dollars , et l’émission de 3,3 milliards de dollars prévue en 2024 par Hyundai Motor India HYUN.NS .

Parmi les actionnaires ayant réduit le nombre d’actions qu’ils cèdent dans le cadre de cette offre de vente ce mois-ci figurent National Insurance Co. of India, General Insurance Company, Stock Holding Corporation, MS Strategic (Mauritius) — un fonds de Morgan Stanley — et la société Mahogany Ltd, basée à Singapour, ont indiqué deux de ces sources.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. La NSE et tous les actionnaires cités par les sources n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires adressées par e-mail.

Les établissements de crédit indiens Bank of Baroda et Indian Bank ont également réduit le volume de leurs ventes d’actions prévues, comme ils l’ont indiqué dans des notifications adressées à la Bourse locale.

Le volume total de l'émission sera ramené à 5,2 % du capital social total de la NSE, contre 6 % initialement, ont précisé les sources. Les actionnaires vendront désormais 126 millions d'actions, contre 149 millions initialement, a indiqué l'une des sources.

La principale raison de cette réduction des ventes d'actions est la fourchette de prix inférieure aux prévisions, a déclaré une deuxième source.

“Ces actionnaires estiment qu’ils obtiendront une meilleure valorisation sur le marché secondaire après la cotation”, a déclaré cette source.

Sur un marché informel où se négocient les actions non cotées de la NSE, le cours a oscillé entre 2 000 et 2 100 roupies, selon des transactions récentes.

Le durcissement des règles du marché a pesé sur le prix probable de l’émission, ont indiqué les trois sources.

L’Autorité indienne des marchés financiers (SEBI) a annoncé l’année dernière un durcissement des restrictions concernant la participation des particuliers au marché des options. Le resserrement des restrictions en matière de financement bancaire, la hausse des taxes sur les opérations sur dérivés et la mise en place récente en Inde d’une séance d’enchères de clôture ont également pesé sur les volumes de transactions.

“La baisse du volume des options fait baisser les valorisations, et la séance d’enchères de clôture n’a fait qu’aggraver la situation ”, a déclaré l’une des trois sources.

Plus de 60 % des revenus de la Bourse proviennent des commissions sur les transactions d’options. Le chiffre d’affaires des options de la NSE a chuté de plus de 12 % en glissement annuel en août.

(1 $ = 95,1900 roupies indiennes)

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
215,350 USD NYSE -0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hugo Micheron à Paris, le 6 novembre 2023. ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Analyse de données: la start-up Arlequin AI lève 28 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:19 

    La start-up française d'intelligence artificielle Arlequin AI a annoncé jeudi avoir levé 28 millions d'euros auprès d'investisseurs européens pour continuer à développer une plateforme d'analyse de données à destination d'institutions financières et de gouvernements. ... Lire la suite

  • ( AFP / EMMANUEL DUNAND )
    Eramet annonce le redémarrage de la mine de nickel de Weda Bay en Indonésie
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:16 

    Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi le "redémarrage des opérations minières" de la très importante mine de nickel de Weda Bay en Indonésie, dont il est actionnaire majoritaire, mais sans pouvoir évaluer à ce stade ses volumes de ventes pour 2026. L'annonce ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne devant le Berlaymont, siège de la Commission européenne, à Bruxelles, le 9 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Une commission du Parlement européen approuve des accords entre la Suisse et l'UE
    information fournie par AFP 10.09.2026 11:12 

    La commission des Affaires étrangères du Parlement européen a approuvé jeudi une série d'accords signés en mars entre la Suisse et l'Union européenne, fruits de longues négociations, qui doivent leur permettre de renforcer leur coopération et de l'étendre à de ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: la production industrielle reste atone en juillet
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:05 

    La production industrielle est restée atone en Italie au mois de juillet (+0% sur un an), la hausse de la production d'énergie et de médicaments compensant une baisse des autres secteurs, selon l'estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,04 +0,29%
2CRSI
30,78 +8,23%
CAC 40
8 171,86 +0,19%
HAFFNER ENERGY
0,665 -2,21%
GENFIT
13,68 +11,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank