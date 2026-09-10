Selon certaines sources, les principaux investisseurs de l'introduction en bourse de la NSE en Inde réduisent leurs ventes d'actions

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par Jayshree P Upadhyay et Vibhuti Sharma

Certains grands investisseurs de la Bourse nationale indienne (NSE) réduisent le nombre d’actions qu’ils comptent vendre lors de la prochaine introduction en bourse de cette dernière, car ils s’attendent à ce que le cours des actions augmente après la cotation par rapport au faible prix d’offre, ont indiqué trois sources.

L'introduction en bourse de la NSE prendra la forme d'une offre de vente par les actionnaires existants, sans levée de capitaux nouveaux. Le prix des actions devrait se situer dans une fourchette de 1 700 à 1 785 roupies par action , a rapporté Reuters mercredi.

Dans le haut de cette fourchette, l’introduction en bourse de la NSE représentera une valeur de 226 milliards de roupies indiennes (2,37 milliards de dollars). Elle devrait se classer derrière l’offre publique de Reliance Jio, la société de Mukesh Ambani, qui devrait lever 3,8 milliards de dollars , et l’émission de 3,3 milliards de dollars prévue en 2024 par Hyundai Motor India HYUN.NS .

Parmi les actionnaires ayant réduit le nombre d’actions qu’ils cèdent dans le cadre de cette offre de vente ce mois-ci figurent National Insurance Co. of India, General Insurance Company, Stock Holding Corporation, MS Strategic (Mauritius) — un fonds de Morgan Stanley — et la société Mahogany Ltd, basée à Singapour, ont indiqué deux de ces sources.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. La NSE et tous les actionnaires cités par les sources n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires adressées par e-mail.

Les établissements de crédit indiens Bank of Baroda et Indian Bank ont également réduit le volume de leurs ventes d’actions prévues, comme ils l’ont indiqué dans des notifications adressées à la Bourse locale.

Le volume total de l'émission sera ramené à 5,2 % du capital social total de la NSE, contre 6 % initialement, ont précisé les sources. Les actionnaires vendront désormais 126 millions d'actions, contre 149 millions initialement, a indiqué l'une des sources.

La principale raison de cette réduction des ventes d'actions est la fourchette de prix inférieure aux prévisions, a déclaré une deuxième source.

“Ces actionnaires estiment qu’ils obtiendront une meilleure valorisation sur le marché secondaire après la cotation”, a déclaré cette source.

Sur un marché informel où se négocient les actions non cotées de la NSE, le cours a oscillé entre 2 000 et 2 100 roupies, selon des transactions récentes.

Le durcissement des règles du marché a pesé sur le prix probable de l’émission, ont indiqué les trois sources.

L’Autorité indienne des marchés financiers (SEBI) a annoncé l’année dernière un durcissement des restrictions concernant la participation des particuliers au marché des options. Le resserrement des restrictions en matière de financement bancaire, la hausse des taxes sur les opérations sur dérivés et la mise en place récente en Inde d’une séance d’enchères de clôture ont également pesé sur les volumes de transactions.

“La baisse du volume des options fait baisser les valorisations, et la séance d’enchères de clôture n’a fait qu’aggraver la situation ”, a déclaré l’une des trois sources.

Plus de 60 % des revenus de la Bourse proviennent des commissions sur les transactions d’options. Le chiffre d’affaires des options de la NSE a chuté de plus de 12 % en glissement annuel en août.

(1 $ = 95,1900 roupies indiennes)