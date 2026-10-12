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Selon certaines sources, les investisseurs d'INWIT mettent en place un financement en vue d'une éventuelle privatisation
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 10:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 7)

par Elvira Pollina, Amy-Jo Crowley et Valentina Za

Les principaux actionnaires d'INWIT INWT.MI sont en train de mettre en place le financement d'une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d'antennes-relais de téléphonie mobile, ont déclaré deux sources proches du dossier, alors qu'un litige contractuel oppose la société d'antennes-relais à ses deux principaux clients.

La société française de capital-investissement Ardian et le véhicule d'investissement Oak Holdings 1, ce dernier étant soutenu par les co-investisseurs GIP, Vodafone VOD.L et KKR KKR.N , étudient la possibilité de lancer une offre de rachat des actionnaires minoritaires d'INWIT, ont indiqué ces sources.

Ardian détient 32% d'INWIT, tandis qu'Oak Holdings en détient 39%.

Les investisseurs discutent actuellement du financement de cette offre avec des banques, ont précisé ces sources, l'une d'entre elles ajoutant que la société d'investissement d'Abou Dhabi Mubadala devrait prendre une participation dans INWIT dans le cadre de ce projet.

Ces sources ont toutefois précisé que les discussions étaient toujours en cours.

Ardian, GIP, Vodafone VOD.L , KKR KKR.N et Mubadala ont refusé de commenter. GIP fait partie de la société d'investissement américaine Blackrock BLK.N .

Un porte-parole a déclaré que la société ne disposait d'aucune information à ce sujet.

Le cours de l'action INWIT a progressé d'environ 4% lundi, à la suite de cette information.

INWIT, cotée à Milan depuis 2015, fait l'objet de rumeurs de rachat depuis la publication en février d'un article dans la presse française indiquant que le fonds d'infrastructure Ardian et le groupe d'investissement Brookfield étaient intéressés par le rachat de la société italienne en vue de sa privatisation.

Depuis lors, INWIT s'est retrouvée impliquée dans un litige avec ses deux principaux clients, Telecom Italia (TIM) TLIT.MI et Fastweb (filiale de Swisscom) SCMN.S , qui ont tous deux engagé des procédures visant à résilier leurs contrats respectifs avec INWIT dans le but de les renégocier à des conditions plus favorables.

À la clôture de la séance précédente, la capitalisation boursière d'INWIT avait chuté d'environ 27% au cours de l'année écoulée, pour s'établir à 7,1 milliards de dollars (soit 6,3 milliards d'euros) à la clôture de vendredi, selon les données de LSEG.

(1 euro = 1,1201 dollar)

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

BLACKROCK
1 081,880 USD NYSE +1,52%
INWIT
7,195 EUR MIL +2,42%
KKR & CO
90,970 USD NYSE +1,57%
SWISSCOM
626,500 CHF Swiss EBS Stocks -0,40%
TELECOM ITALIA-RG
5,438 EUR MIL -2,07%
VODAFONE GROUP
116,650 GBX LSE -1,44%
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