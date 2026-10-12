Gifi change une énième fois de dirigeant et nomme un spécialiste du redressement

Le groupe Gifi, en grande difficulté, a annoncé lundi la nomination de Patrick Puy, un spécialiste de la "transformation d'entreprises", quatrième dirigeant en deux ans à être missionné pour redresser le cap de l'enseigne de magasins de bazar.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

M. Puy, qui a dirigé par le passé nombre d'entreprises en crise, de Moulinex-Brandt à Vivarte en passant par Go Sport, avec des plans de redressement passant souvent par de nombreux licenciements, "aura pour mission (...) de piloter les activités du Groupe dans un contexte décisif pour l'entreprise", a indiqué Gifi dans un communiqué.

Il succède à Gérard Walter, un ancien dirigeant de Casino nommé président du directoire en février dernier pour remplacer Christophe Mistou (ex-Castorama et Mr.Bricolage), resté seulement cinq mois à la tête de l'entreprise, tout comme Philippe Brochard, un ancien d'Auchan, avant lui.

"Fort d'une expérience de plusieurs décennies dans la direction et la transformation d'entreprises", Patrick Puy, "administrateur indépendant du groupe depuis 2025", a travaillé notamment "dans les secteurs de l'industrie et de la distribution", précise Gifi.

Les problèmes de l'enseigne ont commencé avec un changement de système informatique raté en 2023, auquel s'est ajoutée la concurrence d'autres magasins (Action, Maxibazar) ou de plateformes internet comme Temu.

En 2025, l'enseigne fondée par Philippe Ginestet en 1981 avait envisagé de réduire de 5% ses effectifs (6.000 personnes en France), avant d'interrompre ce plan social. Elle s'est depuis rapprochée du distributeur alimentaire Grand Frais pour lui céder une trentaine de magasins.