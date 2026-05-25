Selon certaines sources, les exportations de pétrole du Consortium du pipeline de la Caspienne auraient augmenté de 5 % en avril par rapport à mars

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Le Consortium du pipeline de la Caspienne, qui achemine le pétrole du Kazakhstan vers les marchés mondiaux via un terminal russe situé sur la mer Noire, a augmenté ses exportations de pétrole d'environ 5 % en avril par rapport à mars, ont indiqué lundi deux sources du secteur à Reuters.

* Le CPC a porté ses exportations de pétrole en avril à 6,314 millions de tonnes, soit 1,67 million de barils par jour, contre 6,196 millions de tonnes en mars, ont indiqué deux sources du secteur.

* Les exportations ont augmenté grâce à une hausse de 16 % de la production pétrolière du Kazakhstan .

* Le Kazakhstan devrait réacheminer ce mois-ci vers la CPC 160 000 tonnes de pétrole initialement destinées à l'Allemagne.

* La CPC prévoit de porter ses exportations de pétrole à 72 millions de tonnes cette année, contre 70,5 millions de tonnes en 2025.

* Les principaux actionnaires de la CPC sont la Russie (31 %), le Kazakhstan (20,75 %), Chevron CVX.N (15 %) et d'autres sociétés.