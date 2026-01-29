Selon certaines sources, les États-Unis s'éloignent des prix planchers pour les minéraux critiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Des fonctionnaires de Trump ont dit à l'industrie que les prix planchers n'existaient plus, selon certaines sources

*

L'industrie a longtemps considéré le soutien des prix comme un outil pour compenser la Chine

*

La commission sénatoriale américaine examine les prix planchers accordés à MP Materials

(Ajout du commentaire de Lynas aux paragraphes 13 et 14) par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

L'administration Trump se retire des plans visant à garantir un prix minimum pour les projets de minéraux critiques américains, une reconnaissance tacite du manque de financement du Congrès et de la complexité de la fixation des prix du marché, ont déclaré plusieurs sources à Reuters.

Ce changement, qui intervient alors qu'une commission du Sénat américain examine un prix plancher accordé à MP Materials

MP.N l'année dernière, marque un revirement par rapport aux engagements pris envers l'industrie et pourrait distinguer Washington des partenaires du G7 qui discutent d'une forme de soutien conjoint des prix ou de mesures connexes pour soutenir la production de minéraux critiques utilisés dans les véhicules électriques, les semi-conducteurs, les systèmes de défense et l'électronique grand public.

Lors d'une réunion à huis clos organisée ce mois-ci par un groupe de réflexion de Washington, deux hauts fonctionnaires de M. Trump ont dit aux dirigeants américains du secteur des minerais que leurs projets devraient prouver leur indépendance financière sans le soutien des prix du gouvernement, ont déclaré trois participants à Reuters.

"Nous ne sommes pas là pour vous soutenir", a déclaré Audrey Robertson, secrétaire adjointe du ministère américain de l'énergie et responsable de son bureau des minéraux critiques et de l'innovation énergétique, aux dirigeants, selon ce compte-rendu. "Ne venez pas nous voir en espérant cela"

BAISSE DES ACTIONS AUSTRALIENNES DANS LE SECTEUR DES TERRES RARES

Ce changement devrait guider les futures transactions et n'affecte pas le prix plancher des terres rares, que le gouvernement a accepté dans le cadre d'un programme d'investissement en juillet dernier.

Mme Robertson était accompagné de Joshua Kroon, secrétaire adjoint chargé des textiles, des biens de consommation, des matériaux, des minéraux critiques et des métaux au sein de l'administration du commerce international du ministère du commerce.

Kroon et Robertson ont déclaré à la réunion que Washington n'était plus en mesure d'offrir des prix planchers, selon les sources.

Le département de l'énergie a déclaré à Reuters, après la publication de l'article, que celui-ci était "faux et s'appuyait sur des sources anonymes qui sont soit mal informées, soit délibérément trompeuses". Le communiqué n'a pas précisé les erreurs que le département a déclaré avoir trouvées. Le ministère n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire supplémentaire.

MP Materials n'a pas répondu à la demande de commentaire envoyée par Reuters, mais après la publication de l'article, il a déclaré dans un communiqué sur Twitter qu'il n'y avait eu aucun changement dans son contrat ou dans les obligations du gouvernement à son égard. "Toute insinuation selon laquelle le gouvernement américain serait revenu sur ses engagements à l'égard de MP Materials est tout simplement fausse", a déclaré l'entreprise.

Reuters n'a pas suggéré qu'une partie de l'accord de MP était menacée.

"L'article publié aujourd'hui par Reuters est inexact, trompeur et incompatible avec les faits. Il s'inscrit dans la lignée de reportages spéculatifs et trompeurs qui ont à plusieurs reprises dénaturé la politique du gouvernement et semé inutilement la confusion sur le marché", a déclaré l'entreprise.

Kroon et Robertson n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions des entreprises de terres rares cotées en Australie ont chuté après la publication de l'article, celles de Lynas Rare Earths LYC.AX , la plus grande entreprise de terres rares en dehors de la Chine, ayant perdu plus de 10 % à un moment donné. Un porte-parole de Lynas a déclaré que l'entreprise bénéficiait de la mesure prise par les États-Unis, qui avait fait grimper les prix des terres rares.

"La protection des prix est plus pertinente pour les producteurs actuels, car elle répond immédiatement aux dysfonctionnements du marché. D'autres instruments politiques sont disponibles pour les projets en phase de démarrage et ont été appliqués à ces derniers", a-t-elle déclaré.

La chute brutale des actions liées aux terres rares était exagérée, a déclaré l'analyste Reg Spencer de Canaccord à Sydney.

"Les commentaires sont conformes à notre interprétation de la stratégie de la Maison Blanche, à savoir qu'elle n'a pas l'intention de soutenir tous les projets liés aux terres rares à l'aide d'un mécanisme de prix plancher - les projets devront être développés selon leurs propres mérites", a-t-il déclaré.

"Les États-Unis continuent de soutenir le développement d'une chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques ex-Chine. Ils peuvent simplement utiliser d'autres méthodes", a-t-il ajouté.

CHANGEMENT DE POSITION

La position actuelle de l'administration contraste avec une réunion à huis clos qui s'est tenue en juillet, au cours de laquelle deux fonctionnaires ont déclaré séparément aux dirigeants du secteur des minéraux qu'un prix plancher accordé à MP Materials quelques jours auparavant n'était pas "exceptionnel" et que l'administration travaillait sur des mesures de soutien des prix pour d'autres projets.

Depuis lors, l'administration a pris des participations dans Lithium Americas LAC.TO , Trilogy Metals

TMQ.TO , USA Rare Earth USAR.O et d'autres. Aucun d'entre eux ne s'est vu proposer de prix plancher, ce qui soulève des questions quant à l'engagement du gouvernement à l'égard de cet outil financier.

Les entreprises américaines d'extraction et de transformation ont fait pression pour obtenir des prix planchers et d'autres mesures de soutien du gouvernement pour les aider à rivaliser avec la Chine. Les dirigeants de l'industrie affirment que les producteurs chinois soutenus par l'État peuvent réduire les prix pour punir leurs rivaux, réduire les projets et décourager les investissements privés.

La Maison-Blanche a refusé de dire si elle prévoyait de fixer de nouveaux prix planchers, mais elle a déclaré qu'elle continuerait à poursuivre la déréglementation, les réductions d'impôts et les investissements ciblés dans le secteur hautement prioritaire "tout en étant de bons gestionnaires de l'argent des contribuables".

Les détracteurs des prix planchers mettent en garde contre le fait qu'ils pourraient exposer les contribuables américains à un risque financier important en obligeant le gouvernement à subventionner les minerais lorsque les prix du marché chutent, ce qui pourrait entraîner des engagements à long terme si les prix restent déprimés.

Les experts juridiques préviennent également que la garantie de prix minimums pourrait être contestée en vertu des lois américaines sur les marchés publics, le commerce et le budget, en particulier si un tel soutien est considéré comme une distorsion du marché ou s'il n'est pas explicitement autorisé par le Congrès.

L'abandon des prix planchers n'exclut pas d'autres mesures que Washington pourrait prendre pour soutenir les projets miniers et tenter de stabiliser les prix, notamment la constitution de stocks , les prises de participation et les dispositions relatives au contenu local.

D'autres pays, dont l'Australie , ont également envisagé des prix planchers pour les minerais essentiels.

L'ACCORD MP SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

L'investissement de MP Materials a suscité l'inquiétude de certains fonctionnaires de l'administration et de membres du Congrès, car le financement d'un prix plancher d'au moins 110 dollars par kg pour deux types de terres rares n'a pas été autorisé par le Congrès, ont déclaré deux autres sources au fait des discussions.

L'économie des marchés miniers a changé depuis l'investissement du MP. USA Rare Earth a déclaré cette semaine qu'elle avait l'intention d'acheter ces mêmes types de terres rares à 125 dollars le kg sur le marché libre.

L'investissement de MP, qui comprenait un accord d'achat garanti, a alimenté la confusion sur la question de savoir si Washington garantirait un prix plancher pour les autres.

Lorsque l'administration Trump a envisagé d'autres prises de participation potentielles après MP, elle a reconnu qu'elle n'avait pas l'autorité du Congrès pour financer un prix plancher, ont déclaré les sources.

Cette prise de conscience a été alimentée en partie par une enquête des membres de la Commission des services armés du Sénat, qui a demandé au personnel du Pentagone l'année dernière de se réunir pour expliquer pourquoi MP Materials a reçu le soutien d'un prix plancher et la stratégie de l'administration concernant l'investissement dans le secteur des minéraux, selon les deux sources.

Un membre du personnel de la commission a confirmé la demande de réunion, mais s'est refusé à tout autre commentaire.