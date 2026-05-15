Selon certaines sources, les États-Unis s'apprêtent à abandonner les poursuites pénales pour fraude contre l'Indien Gautam Adani, un accord ayant été conclu dans le cadre de l'affaire civile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les cours des actions des sociétés Adani à partir du paragraphe 3, ajoute l'enquête des autorités de régulation indiennes à partir du paragraphe 22)

* Les procureurs ont accusé Adani d'avoir versé des pots-de-vin pour un projet solaire; Adani nie ces allégations

* Adani et son neveu règlent une affaire civile de fraude intentée par la SEC pour 18 millions de dollars, niant toute malversation

* Les avocats d'Adani avaient fait valoir que les États-Unis n'avaient ni compétence ni preuves

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par Dan Rosenzweig-Ziff et Andrew Goudsward

Le ministère américain de la Justice est sur le point d'abandonner les poursuites pénales pour fraude contre Gautam Adani , un milliardaire indien qui a promis d'investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine,selondeux sources proches du dossier.

Jeudi, Adani a réglé à l'amiable un procès civil pour fraude intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant un complot présumé visant à corrompre des fonctionnaires du gouvernement indien, sous réserve de l'approbation du tribunal.

Le groupe Adani n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant l'information relative à l'abandon des poursuites pénales. Il avait précédemment qualifié ces allégations de "sans fondement".

Les actions des sociétés du groupe Adani ont effacé leurs gains initiaux et ont affiché des résultats mitigés vendredi sur les marchés indiens. Adani Enterprises ADEL.NS , le fleuron du groupe, a progressé de 3,2 % lors des échanges avant l'ouverture, avant de voir ses gains ramenés à 0,8 % en début de séance.

Adani Green Energy ADNA.NS a reculé de 0,08 %, tandis qu'Adani Energy Solutions ADAI.NS a chuté de 1,26 %. Adani Ports and Special Economic Zone Limited a progressé de 1,64%.

Le rejet éventuel des accusations pénales intervient après que l'avocat d'Adani, Robert Giuffra, qui est également l'avocat personnel du président américain Donald Trump, a déclaré aux responsables du ministère de la Justice lors d'une présentation le mois dernier qu'Adani ne pouvait pas réaliser son investissement tant que l'affaire était en cours, a indiqué l'une des sources. Adani avait publiquement promis à l' , d'investir 10 milliards de dollars et de créer 15 000 emplois aux États-Unis après la victoire de Trump aux élections de 2024. Giuffra a consacré la majeure partie de sa présentation de 100 pages à faire valoir que l'affaire était fragile car elle ne relevait pas de la bonne juridiction et manquait de preuves, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. Giuffra a avancé un argument similaire dans des documents déposés au tribunal dans le cadre de l'affaire parallèle de la SEC le mois dernier.

Certains procureurs ont clairement indiqué que l'investissement de 10 milliards de dollars n'aurait aucune incidence sur l'affaire, a déclaré l'une des sources. On ignore si d'autres avaient un avis différent.

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Il s'agit du dernier exemple en date de la volonté du ministère de la Justice de l' Trump d'abandonner une affaire pénale très médiatisée engagée par les procureurs fédéraux sous le mandat de son prédécesseur démocrate, Joe Biden.

Les procureurs fédéraux avaient inculpé Adani en novembre 2024 pour un complot présumé dans le cadre duquel il aurait accepté de verser environ 265 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin que son entreprise obtienne l'autorisation de développer la plus grande centrale solaire d'Inde.

Adani et ses complices présumés auraient levé plus de 3 milliards de dollars sous forme de prêts et d'obligations en dissimulant leurs activités de corruption aux prêteurs et aux investisseurs, ont déclaré les procureurs. Le groupe Adani a toujours nié toute malversation.

AFFAIRE DE FRAUDE CIVILE CONNEXE RÉGLÉE

Adani faisait également l'objet d'une action civile pour fraude intentée par la SEC, que l'autorité de régulation des marchés financiers a réglée jeudi sous réserve de l'approbation du tribunal, selon les dossiers judiciaires. Sagar Adani, son neveu, faisait également l'objet de poursuites civiles de la part de la SEC.

Adani et son neveu devront s'acquitter de sanctions civiles d'un montant de 18 millions de dollars, bien qu'aucun d'eux n'ait ni admis ni nié toute malversation, selon les documents judiciaires.

Adani Green Energy ADNA.NS a déclaré dans un communiqué que les deux hommes et la SEC avaient saisi un tribunal de New York pour l'enregistrement d'un jugement définitif, qui était désormais en attente. Les avocats des Adani ont déclaré le mois dernier que leurs clients contestaient l'existence de toute preuve crédible étayant le système de corruption allégué par la SEC. Ils ont également qualifié les accusations de la SEC d'"extraterritoriales de manière inadmissible" et ont affirmé que les obligations n'avaient jamais été négociées sur une bourse américaine.

Si l'abandon des poursuites aux États-Unis permettrait de lever un poids important qui pèse sur le groupe Adani, les régulateurs indiens doivent encore clore ou statuer sur au moins neuf allégations selon lesquelles le groupe Adani et ses fonds offshore auraient enfreint la réglementation sur les valeurs mobilières, selon deux sources directement informées du dossier. Ces sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à s'adresser aux médias.

La Securities and Exchange Board of India (SEBI) a refusé de commenter.

L'année dernière, la SEBI a rejeté trois allégations contre Adani et des cadres supérieurs accusés de manipulation boursière , de délit d'initié et de non-divulgation de transactions entre parties liées. Ces allégations avaient été formulées par le vendeur à découvert américain Hindenburg Research