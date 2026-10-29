Selon certaines sources, les États-Unis promettent un allègement des droits de douane dans le cadre des négociations avec Audi concernant l'usine de Géorgie

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(Ajout de précisions; aucune réaction de la part d'Audi ou du ministère du Commerce dans les paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson et Christina Amann

L'administration du président américain Donald Trump a promis un allègement des droits de douane à Audi, la filiale de luxe de Volkswagen ( VOWG.DE ), afin de l'aider à concrétiser son projet d'usine d'assemblage de 4 milliards de dollars en Géorgie, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Des responsables américains ont indiqué aux dirigeants d’Audi que le gouvernement prévoyait de proposer un vaste programme d’allègement tarifaire aux constructeurs automobiles réalisant des investissements importants dans la production aux États-Unis, ont précisé ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions étaient confidentielles.

Le Wall Street Journal avait déjà révélé les détails de ce plan.

Les deux sources proches du dossier ont indiqué qu’Audi avait fait pression sur les États-Unis pour que les droits de douane de 15 % qu’elle paie sur les importations en provenance de l’UE soient ramenés à 7,5 %, mais que le ministère américain du Commerce devrait accepter un taux d’environ 10 %.

Le programme d’allègement tarifaire, dont les détails pourraient être dévoilés dans les semaines à venir, vise à inciter davantage de constructeurs automobiles à développer leur production aux États-Unis. D’autres investissements annoncés aux États-Unis par des constructeurs automobiles seraient également éligibles, ont ajouté ces sources.

Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement réagi. Audi n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le directeur général d’Audi, Gernot Doellner, se tenait aux côtés de Donald Trump dimanche lors d’un meeting électoral en Géorgie, où le président américain a déclaré que le constructeur prévoyait de construire une usine d’assemblage qui produirait 200 000 SUV par an.

“Cette décision a été précédée de plusieurs mois de planification minutieuse et de négociations intenses,” a déclaré M. Doellner. “Si le président américain vous invite, vous acceptez l’invitation. C’est ce qu’exige le respect de la fonction et du pays dans lequel nous investissons.”

Le conseil de surveillance de Volkswagen doit prendre une décision finale concernant cet investissement pour que celui-ci puisse se concrétiser.

En Allemagne, les droits de douane ont accentué les pressions sur l’industrie européenne et les tensions entre la direction de Volkswagen et les salariés, qui sont confrontés à des suppressions d’emplois et à d’éventuelles fermetures d’usines.

Les droits de douane imposés par Trump sur les automobiles, l’acier, l’aluminium et les pièces détachées ont coûté à Audi environ 1,2 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars) l’année dernière, car la marque importe tous ses véhicules destinés au marché américain depuis l’Europe ou le Mexique, a indiqué Audi.

Les détracteurs de ces droits de douane affirment qu’ils ont également eu des effets néfastes aux États-Unis, où ils ont entraîné une hausse des prix des véhicules et retardé certains investissements des constructeurs automobiles.

Audi a déclaré que cet investissement permettrait de créer environ 4 500 emplois. La construction devrait débuter l’année prochaine, et la production démarrer au début des années 2030, a précisé Audi.