Selon certaines sources, les États-Unis devraient approuver dès lundi l'élargissement des dérogations relatives aux biocarburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, l'EPA devrait annoncer lundi l'octroi de plus de 1,8 milliard de crédits de dérogation pour les biocarburants

* Parmi les demandeurs de dérogations figurent des raffineries appartenant à Marathon Petroleum et à Chevron

* La Maison Blanche a insisté pour que les dérogations soient étendues afin de contribuer à la maîtrise des prix de l'essence pendant le conflit avec l'Iran

par Jarrett Renshaw

L’administration Trump devrait, dès lundi, approuver une augmentation du volume des dérogations accordées aux raffineurs de pétrole américains concernant les obligations de mélange de biocarburants, selon deux personnes proches du dossier, dans le cadre des efforts visant à atténuer la pression à la hausse sur les prix de l’essence.

Les élus des États agricoles avaient fait pression sur la Maison Blanche pour qu’elle n’étende pas ces dérogations au-delà des montants fixés en début d’année, bien que les raffineurs les aient sollicitées afin de réduire les coûts de production des carburants. Les agriculteurs craignent que ces dérogations ne réduisent la demande pour leurs récoltes, tandis que les deux parties divergent sur la question de savoir si cette extension permettra réellement de faire baisser significativement les prix de l’essence.

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) devrait accorder des dérogations pour l’année en cours à un groupe de petites raffineries, portant sur plus de 1,8 milliard de crédits de carburants renouvelables , ont indiqué ces sources. Parmi les demandeurs de dérogations figurent des installations appartenant aux géants pétroliers Marathon Petroleum MPC.N et Chevron CVX.N .

Cela représenterait environ le double du nombre de crédits que l’agence avait initialement prévu pour l’année.

À la suite d’une intense campagne de lobbying menée par les législateurs des régions agricoles et leurs alliés, l’EPA envisage également un plan visant à compenser le préjudice subi par les agriculteurs du fait de l’élargissement des dérogations, en rouvrant les quotas de biocarburants pour 2027 et en ajoutant environ 500 millions de crédits de carburants renouvelables, voire davantage, ont indiqué ces sources.

L’EPA a déclaré au début du mois qu’elle se prononcerait sur les demandes d’exemption en cours d’ici la fin du mois d’août , mais cette décision pourrait être reportée à mardi, ont indiqué ces sources à Reuters.

La Maison Blanche a renvoyé les questions concernant la dernière délivrance de dérogations à l’EPA, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce plan élargi s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de la Maison Blanche visant à maîtriser les prix de l’essence, qui ont flambé pendant le conflit entre les États-Unis et l’Iran, selon des personnes proches du dossier. L’administration cherche des moyens d’alléger la pression à la pompe, mais tient à éviter un retour de bâton politique de la part des agriculteurs à l’approche des élections législatives de novembre.

Cette décision place le président Donald Trump au cœur d’un conflit de longue date entre les industries du raffinage du pétrole et des biocarburants au sujet de la norme nationale sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), qui impose aux raffineurs d’incorporer des quantités croissantes d’éthanol et d’autres carburants renouvelables dans l’essence et le diesel.

Les législateurs des États agricoles ont averti que des exemptions généralisées pourraient faire baisser la demande de cultures et nuire à l’industrie des biocarburants, tandis que les raffineurs font valoir que ces obligations peuvent entraîner des coûts élevés lorsque les crédits de conformité sont onéreux.

La norme relative aux carburants renouvelables, établie par le Congrès, impose aux raffineurs et aux importateurs de carburants de mélanger des volumes spécifiques de carburants renouvelables à l'approvisionnement national en carburants destinés aux transports, ou d'acheter des crédits appelés "numéros d'identification des renouvelables" (RIN).

Les petites raffineries peuvent demander à être exemptées de ces exigences si leur respect leur causerait des difficultés économiques disproportionnées. L’EPA, qui gère le programme, a subi des pressions politiques tant de la part du secteur du raffinage que de celui de l’agriculture quant à l’étendue des dérogations à accorder.