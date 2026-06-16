Selon certaines sources, les dirigeants du G7 discutent de l'accès des « partenaires de confiance » aux modèles d'IA américains de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de la Maison Blanche de Trump au paragraphe 7) par Michel Rose, Andreas Rinke et Julia Payne

Les dirigeants du G7 ont discuté d’ un projet visant à accorder à certains « partenaires de confiance » l’accès à des modèles d’IA avancés développés par des entreprises américaines telles qu’Anthropic, ont déclaré mardi trois sources diplomatiques, ce qui pourrait ouvrir une voie pour contourner les restrictions imposées à l’utilisation par des entités non américaines. Vendredi, Anthropic a désactivé l’accès de tous les utilisateurs à Fable 5 et Mythos 5, ses modèles d’IA les plus avancés. L’entreprise a pris cette mesure après que le président américain Donald Trump a ordonné à Anthropic d’empêcher les ressortissants étrangers d’accéder à ses modèles d’IA les plus avancés, invoquant des raisons de sécurité nationale. L’une des sources diplomatiques a indiqué qu’un certain nombre de représentants de pays participant au sommet annuel des dirigeants du Groupe des Sept , qui regroupe les nations les plus riches, avaient discuté avec des représentants américains de l’idée d’élargir l’accès aux modèles d’IA avancés.

Ces discussions ont principalement eu lieu avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, en marge du dîner d’ouverture du sommet du G7, lundi, dans la station thermale d’Évian-les-Bains, au bord d’un lac en France.

Ces «partenaires de confiance» pourraient être des pays ou des entreprises, a précisé une deuxième source, qui a souhaité rester anonyme car les discussions sont toujours en cours.

Un accord prévoyant un accès plus large à ces modèles avancés permettrait aux pays du G7 de les utiliser pour renforcer leurs défenses en matière de cybersécurité face à des rivaux tels que la Chine. Un responsable de la Maison Blanche sous Trump a déclaré dans un communiqué que l’équipe du président entretenait « une ligne de communication ouverte avec nos alliés, et que nous restons déterminés à répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale concernant le modèle d’Anthropic ». Les dirigeants spécialisés dans l’IA d’Anthropic, d’OpenAI et de Google GOOGL.O , qui développent tous des modèles très avancés, devraient participer mercredi à un déjeuner de travail pour discuter de questions technologiques, notamment la réglementation, les infrastructures d’IA et les réseaux, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

Le porte-parole d’Anthropic n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les experts en cybersécurité estiment que « Mythos » d’Anthropic, un modèle conçu pour détecter les failles dans le code informatique, pourrait amplifier considérablement les attaques visant les systèmes technologiques des banques. L’Union européenne cherche à obtenir l’accès à « Mythos » afin d’étudier les implications de ce modèle.

Avant le décret de Trump, Anthropic avait donné accès à Mythos à certaines organisations dans « plus de 15 pays » afin qu’elles puissent utiliser le produit pour analyser leurs systèmes informatiques à la recherche de vulnérabilités, selon un communiqué de l’entreprise.

Parmi ces organisations figuraient des entités des secteurs de la santé, des communications, de l’électricité et de l’eau, selon ce communiqué.

La nouvelle concernant ce programme de «partenaires de confiance» a été révélée pour la première fois par le Financial Times.