Selon certaines sources, les attaques de drones auraient réduit d'un cinquième les chargements de pétrole de la CPC au mois de juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 6)

Les attaques de drones en mer Noire ont fait chuter d’un cinquième les chargements de pétrole du Caspian Pipeline Consortium (CPC) en juillet, ont indiqué quatre sources proches des données, alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’est étendue pour affecter les ventes du Kazakhstan et des grandes compagnies pétrolières occidentales.

Les chargements du CPC ont pris plus de 20 % de retard par rapport au calendrier de juillet, pour s’établir entre 1,2 et 1,3 million de barils par jour (bpd), après que des attaques de drones près du terminal d’exportation de la mer Noire ont perturbé les approvisionnements, ont indiqué ces sources.

Cette baisse des chargements s’est traduite par une perte d’environ 400 000 bpd de pétrole CPC Blend pour les marchés internationaux en juillet, venant s’ajouter aux perturbations touchant au moins 10 millions de bpd transitant par le détroit d’Ormuz – ce qui représente au total environ 10 % de l’approvisionnement mondial.

L'oléoduc CPC, qui achemine du brut du Kazakhstan vers le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, représente environ 2 % de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les opérations au terminal CPC ont été interrompues à plusieurs reprises depuis la mi-juillet. Les chargements de pétrole ont de nouveau été suspendus vendredi matin après avoir brièvement repris jeudi, ont indiqué deux sources.

Le pétrolier Oneiroi, qui avait été chargé jeudi, devait prendre la mer vendredi si les opérations reprenaient au terminal, a précisé l’une des sources. Un autre navire, le Mareta, devait être chargé vendredi.

LES PERTURBATIONS PERSISTENT

Selon les données du cabinet d’analyse Kpler et de deux sources, les chargements de brut CPC Blend ont atteint en moyenne entre 1,1 et 1,2 million de barils par jour depuis le début du mois d’août, ce qui indique que les exportations restent inférieures au niveau déjà réduit de juillet, les perturbations persistant.

Le Kazakhstan, qui dépend fortement de la route CPC pour ses exportations de brut, a enregistré une baisse de 14 % de sa production pétrolière en juillet par rapport à juin, selon ces sources. Parmi les grandes compagnies pétrolières occidentales opérant au Kazakhstan figurent Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N . Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les forces ukrainiennes avaient attaqué des pétroliers pendant les opérations de chargement au terminal du CPC et a accusé Kyiv de tenter de déstabiliser les marchés mondiaux du pétrole. Kyiv a intensifié ses frappes contre les infrastructures énergétiques russes , mais l’Ukraine n’a ni revendiqué ni commenté les attaques de drones contre les installations qui traitent principalement du brut kazakh.

La CPC a refusé de commenter les chargements des mois de juillet et août.

Elle ne s'est pas exprimée publiquement sur la dernière perturbation en date. Le Kazakhstan dispose de peu d'itinéraires d'exportation alternatifs capables de remplacer les volumes acheminés par le CPC – généralement entre 1,5 et 1,7 million de barils par jour –, ce qui rend cet oléoduc essentiel pour le secteur pétrolier du pays et les recettes publiques.