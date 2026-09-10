Selon certaines sources, le projet de droits de douane sur le cuivre de la Maison Blanche est au point mort en raison de craintes liées à son accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Maison Blanche n'a pas encore pris de décision concernant les droits de douane sur le cuivre raffiné, dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des coûts de production

* Les cours du cuivre ont atteint des niveaux records, les acheteurs constituant des stocks en prévision d'éventuels droits de douane

* Ces droits de douane pourraient stimuler les activités minières et de raffinage aux États-Unis, mais entraîner une hausse des coûts pour les industriels et un resserrement de l'offre mondiale

par Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder

La Maison Blanche n’a pas encore pris de décision concernant les droits de douane sur le cuivre raffiné , les responsables jonglant entre, d’une part, la crainte que la hausse des prix du « métal rouge » n’entraîne une augmentation des coûts de production et, d’autre part, les avantages potentiels liés à l’encouragement de l’exploitation minière nationale, selon deux sources proches du dossier.

Cette hésitation intervient alors que l’administration se concentre de plus en plus sur l’accessibilité des prix à l’approche des élections de mi-mandat de novembre , le président Donald Trump et les législateurs républicains étant soumis à une pression pour démontrer que leurs politiques économiques réduisent — plutôt qu’elles n’augmentent — les coûts pour les consommateurs et les entreprises américaines.

Les cours du cuivre CMU3 ont atteint des niveaux records , sur fond d’anticipations selon lesquelles Donald Trump imposerait des droits de douane sur les produits en cuivre raffiné, tels que les cathodes, ainsi que sur les concentrés de cuivre issus des sites miniers. Les négociants et les acheteurs industriels se sont empressés de constituer des stocks aux États-Unis afin d’anticiper l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, créant ainsi l’un des plus importants stocks mondiaux de ce métal.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration n’avait pas encore pris de décision définitive concernant ces droits de douane et a confirmé que le ministère du Commerce avait fait part de ses dernières conclusions à Donald Trump avant la date limite du 30 juin fixée par la Maison Blanche.

« L’administration continue d’évaluer toutes les options visant à rapatrier la production de cuivre et d’autres secteurs manufacturiers essentiels aux États-Unis », a déclaré ce responsable.

Ces commentaires laissent entendre que l’instauration de droits de douane n’est pas encore acquise, malgré les anticipations du marché selon lesquelles les États-Unis pourraient étendre les droits existants au cuivre raffiné.

L’administration envisage d’imposer des droits de douane sur le cuivre raffiné dans le cadre de l’initiative plus large de Donald Trump visant à relancer l’industrie manufacturière américaine et à réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers en matériaux stratégiques.

Le cuivre est utilisé dans la construction, les transports, l’électronique et de nombreux autres secteurs. S&P Global

SPGI.N prévoit que la croissance des secteurs de l’IA et de la défense stimulera la demande mondiale de cuivre de 50 % d’ici 2040.

Les États-Unis importent chaque année environ la moitié de leurs besoins en cuivre et ne disposent que de deux fonderies de cuivre en activité, appartenant respectivement à Freeport-McMoRan FCX.N et à Rio Tinto RIO.L .

Les droits de douane proposés pourraient renchérir le cuivre importé et améliorer la rentabilité des projets américains d’extraction, de fusion et d’affinage. Un dirigeant de Rio, par exemple, a déclaré à Reuters en début d’année que « l’ensemble actuel des mécanismes et des droits de douane liés au cuivre » ne contribuait guère à compenser les difficultés économiques de sa fonderie américaine .

Mais l’élargissement des droits de douane sur le cuivre pourrait également faire grimper les coûts pour les industriels qui dépendent de ce métal, notamment les fabricants d’équipements électriques, d’automobiles, de produits de construction et d’autres biens industriels.

Cette tension complique les efforts de l’administration visant à utiliser les droits de douane pour encourager la production nationale sans aggraver l’inflation ni remettre en cause le message politique de Trump sur la baisse du coût de la vie.

L’incertitude liée aux droits de douane empêche également le cuivre d’être acheminé vers les marchés hors des États-Unis, ce qui resserre encore davantage l’offre mondiale.

« Tant que la politique d’ (en matière d’) s tarifaires restera en suspens, cette possibilité réduit l’intérêt de réintroduire le métal sur les marchés internationaux », a déclaré Jacob White, analyste minier chez Sprott Asset Management, qui investit dans les producteurs de cuivre.

LES ÉTATS-UNIS DÉPENDENT DES PRODUCTEURS MONDI AUX DE CUIVRE

Les anticipations concernant un droit de douane sur le cuivre font écho à 2025, année où le marché s’attendait à une tarifaire généralisée sur tous les produits contenant ce métal. Donald Trump s’était toutefois abstenu, en juillet 2025, d’imposer un droit de douane aussi radical et avait préféré taxer les tuyaux, les câbles et autres produits semi-finis, au grand dam des entreprises spécialisées dans l’extraction du cuivre proprement dite.

Trump a chargé le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, de lui faire le point d’ici juin sur les marchés du cuivre et de lui recommander s’il convenait d’imposer un droit de douane de 15 % à compter du 1er janvier 2027, qui passerait à 30 % en 2028. On ignorait dans l’immédiat quelle recommandation Lutnick avait faite à Trump.

Les importations américaines de cuivre raffiné ont été multipliées par 16 depuis 2015, alors même que la production a reculé de 20 %, selon les données de l’U.S. Geological Survey. Le pays dispose de réserves suffisantes pour près de 30 ans à l’intérieur de ses frontières.

Au cours de l’année écoulée, Trump a fait pression pour soutenir les projets américains liés au cuivre, notamment le projet Resolution Copper en Arizona , mené par BHP

BHP.AX et Rio, ainsi que le projet Twin Metals dans le Minnesota , mené par Antofagasta ANTO.L .

Trump a également pris des mesures pour interdire l’exportation de déchets électroniques , qui contiennent du cuivre.