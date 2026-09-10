Selon certaines sources, le projet de droits de douane sur le cuivre de la Maison Blanche est au point mort en raison de craintes liées à son accessibilité financière

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(Ajout des variations du cours de l'action au paragraphe 8)

* La Maison Blanche n'a pas encore pris de décision concernant les droits de douane sur le cuivre raffiné

* Les cours du cuivre ont atteint des niveaux records, les acheteurs constituant des stocks en prévision d’éventuels droits de douane

* Ces droits de douane pourraient stimuler les secteurs minier et de l'affinage aux États-Unis

* Ils pourraient également faire grimper les coûts pour les industriels et restreindre l'offre mondiale

par Jarrett Renshaw et Ernest Scheyder

La Maison Blanche n'a pas encore pris de décision concernant les droits de douane sur le cuivre raffiné , les responsables évaluant d'une part les craintes que la hausse des prix du métal n'entraîne une augmentation des coûts de production, et d'autre part les avantages liés à la promotion de l'exploitation minière nationale, selon deux personnes proches du dossier.

L’administration se concentre de plus en plus sur l’accessibilité des prix à l’approche des élections de mi-mandat de novembre , le président Donald Trump et les législateurs républicains étant soumis à des pressions pour démontrer que leurs politiques économiques réduisent — plutôt qu’elles n’augmentent — les coûts pour les consommateurs et les entreprises américaines.

Les cours du cuivre CMU3 ont atteint des niveaux records, portés par les anticipations selon lesquelles Donald Trump imposerait des droits de douane sur les produits raffinés à base de cuivre, tels que les cathodes, ainsi que sur les concentrés de cuivre produits dans les mines. Les négociants et les acheteurs industriels se sont empressés de constituer des stocks aux États-Unis afin d’anticiper l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane, créant ainsi l’un des plus importants stocks de cuivre au monde.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration n’avait pas encore pris de décision définitive concernant ces droits de douane et a confirmé que le ministère du Commerce avait fourni une mise à jour à Donald Trump avant la date limite du 30 juin fixée par la Maison Blanche.

« L’administration continue d’évaluer toutes les options visant à rapatrier la production de cuivre et d’autres secteurs manufacturiers essentiels aux États-Unis », a déclaré ce responsable.

Ces commentaires laissent entendre que l’instauration de droits de douane n’est pas encore acquise, malgré les anticipations du marché selon lesquelles les États-Unis pourraient étendre les droits existants au cuivre raffiné.

L’administration envisage d’imposer des droits de douane sur le cuivre raffiné dans le cadre de l’initiative plus large de Donald Trump visant à relancer l’industrie manufacturière américaine et à réduire la dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers en matières premières essentielles.

Les actions des producteurs de cuivre ont chuté à la suite de l'article de Reuters: celles de Freeport FCX.N ont reculé de 7% jeudi en milieu de séance, celles de Rio RIO.L de 2,7% et celles de BHP BHP.AX de 4,7%. Les cours du cuivre ont perdu plus de 4%.

Le cuivre est utilisé dans la construction, les transports, l’électronique et de nombreux autres secteurs. S&P Global

SPGI.N prévoit que la croissance des secteurs de l’IA et de la défense stimulera la demande mondiale de cuivre de 50% d’ici 2040.

Les États-Unis importent chaque année environ la moitié de leurs besoins en cuivre et ne disposent que de deux fonderies de cuivre en activité, appartenant respectivement à Freeport-McMoRan et à Rio Tinto.

Les droits de douane proposés pourraient renchérir le cuivre importé et améliorer la rentabilité des projets américains d’extraction, de fusion et d’affinage. Un dirigeant de Rio, par exemple, a déclaré à Reuters en début d’année que l’ensemble actuel de mécanismes et de droits de douane relatifs au cuivre ne contribuait guère à compenser les difficultés économiques de sa fonderie américaine.

Mais l’élargissement des droits de douane sur le cuivre pourrait également faire grimper les coûts pour les fabricants qui dépendent de ce métal, notamment les producteurs d’équipements électriques, d’automobiles, de produits de construction et d’autres biens industriels.

Cette tension complique les efforts de l’administration visant à utiliser les droits de douane pour encourager la production nationale sans aggraver l’inflation ni compromettre le message politique de Donald Trump sur la baisse du coût de la vie.

L’incertitude liée aux droits de douane empêche également le cuivre d’être acheminé vers les marchés hors des États-Unis, ce qui resserre encore davantage l’offre mondiale.

« Tant que la politique tarifaire restera en suspens, cette possibilité réduira l’incitation à réintroduire le métal sur les marchés internationaux », a déclaré Jacob White, analyste minier chez Sprott Asset Management, qui investit dans les producteurs de cuivre.

LA DÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS VIS-À-VIS DES PRODUCTEURS MONDIAUX DE CUIVRE

Les anticipations concernant un droit de douane sur le cuivre font écho à 2025, année où le marché s’attendait à une mesure tarifaire généralisée sur tous les produits contenant ce métal. Donald Trump s’était toutefois abstenu, en juillet 2025, d’imposer un droit de douane aussi radical et avait préféré taxer les tuyaux, les câbles et d’autres produits semi-finis.

Donald Trump a chargé le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, de lui faire le point d’ici juin sur les marchés du cuivre et de lui recommander s’il convenait d’imposer un droit de douane de 15% à compter du 1er janvier 2027, qui passerait à 30% en 2028. On ignore pour l’instant quelle a été la recommandation de M. Lutnick à l’intention de Donald Trump.

Les importations américaines de cuivre raffiné ont été multipliées par 16 depuis 2015, alors même que la production a reculé de 20%, selon les données de l'U.S. Geological Survey. Le pays dispose de réserves suffisantes pour près de 30 ans sur son territoire.

Au cours de l'année écoulée, Donald Trump a fait pression pour soutenir les projets miniers américains liés au cuivre, notamment le projet Resolution Copper en Arizona, une coentreprise entre BHP BHP.AX et Rio Tinto, ainsi que le projet Twin Metals ANTO.L d'Antofagasta dans le Minnesota.

En juillet, Donald Trump a également signé un décret limitant l’exportation des déchets électroniques , qui contiennent du cuivre.