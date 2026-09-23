Selon certaines sources, le président chinois Xi se rendra à Washington sans délégation de dirigeants d'entreprise

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Le président chinois Xi Jinping arrivera à Washington cette semaine sans la délégation de chefs d'entreprise chinois que Pékin avait souhaité faire venir pour des entretiens avec le président américain Donald Trump, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Reuters avait rapporté la semaine dernière que la Chine était en train de finaliser un groupe de chefs d'entreprise pour accompagner Xi lors de son voyage aux États-Unis, parmi lesquels figuraient potentiellement des sociétés faisant l'objet d'une surveillance réglementaire de la part des autorités américaines.

Les raisons pour lesquelles la délégation prévue ne se rendrait pas aux États-Unis n’étaient pas immédiatement claires.

Une source a indiqué que la Maison Blanche avait d’autres priorités, tandis qu’une deuxième source a précisé que les responsables américains ne souhaitaient pas que des entreprises chinoises qu’ils estiment liées à l’armée chinoise soient représentées. Les deux sources ont souhaité rester anonymes, ce projet n’ayant pas été rendu public.

Interrogé mercredi lors d’un point presse régulier sur la présence éventuelle de chefs d’entreprise aux côtés de Xi Jinping lors de sa visite aux États-Unis, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré: "Je ne dispose pas d’informations à ce sujet."

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump doit organiser jeudi un dîner d’État en l’honneur de Xi à la Maison Blanche, auquel devraient assister des dirigeants d’entreprises américaines.

Parmi les personnalités qui devraient y participer figurent Jeff Bezos d’Amazon AMZN.O , Sundar Pichai d’Alphabet

GOOGL.O , Sam Altman d’OpenAI, Tim Cook d’Apple AAPL.O , Elon Musk de Tesla TSLA.O , Jensen Huang de Nvidia NVDA.O , Albert Bourla, le directeur général de Pfizer PFE.N , et Mark Zuckerberg de Meta Platforms META.O .