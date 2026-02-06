Selon certaines sources, le japonais Mitsui serait sur le point d'acquérir une participation dans le projet GNL du Qatar

Qatar Energy en pourparlers avec Mitsui pour une participation dans North Field South, selon certaines sources

Le Japon cherche à diversifier ses sources d'énergie dans un contexte de hausse de la demande d'électricité

Des sources indiquent que Mitsui, Tohoku et Kyushu sont intéressés par l'approvisionnement en GNL du Qatar via JERA

(Changements à la une) par Yuka Obayashi, Marwa Rashad et Emily Chow

Le groupe japonais Mitsui & Co 8031.T est sur le point d'acquérir une participation dans la deuxième phase du projet North Field de QatarEnergy, Mitsui cherchant à s'assurer un approvisionnement stable en gaz naturel liquéfié (GNL), ont déclaré à Reuters cinq sources proches du dossier.

S'il est conclu, l'accord renforcerait la sécurité énergétique du Japon, alors que le pays cherche à répondre à une augmentation de la demande d'électricité due à l'essor de l'intelligence artificielle, à l'aide de combustibles conventionnels, l'adoption des énergies renouvelables étant ralentie par des retards dans les projets éoliens.

Cela donnerait également au Qatar, deuxième producteur mondial de GNL après les États-Unis, un poids plus important dans le portefeuille énergétique de Tokyo après que le pays du Moyen-Orient a conclu un vaste accord d'approvisionnement de 27 ans en début de semaine avec JERA, le principal producteur d'électricité du Japon.

QatarEnergy n'a pas répondu à une demande de commentaire et Mitsui s'est refusé à tout commentaire.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat car l'affaire n'est pas encore publique. Le montant de la participation et sa valeur n'ont pas été immédiatement communiqués.

"Les pourparlers sont à un stade avancé", a déclaré l'une des sources.

Une autre source industrielle a déclaré que Mitsui et QatarEnergy étaient en train de finaliser les conditions.

Le projet North Field GNL, qui sera le plus grand au monde, devrait permettre à QatarEnergy d'augmenter sa production de GNL d'environ 64 % pour atteindre 126 millions de tonnes par an d'ici 2027, contre 77 millions de tonnes par an actuellement.

La deuxième phase, appelée North Field South, ajoutera 16 millions de tonnes par an, pour un coût d'environ 17,5 milliards de dollars, selon un rapport de recherche de 2024 de l'Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique (Japan Organization for Metals and Energy Security).

QatarEnergy détient une participation de 75 % dans North Field South, tandis que les majors TotalEnergies TTEF.PA et Shell SHEL.L détiennent chacune 9,375 % et ConocoPhillips

COP.N une participation de 6,25 %.

Mitsui, une maison de commerce, a déclaré en 2023 qu'elle envisageait d'acquérir une participation dans le projet afin de garantir un approvisionnement stable en GNL.

Un accord étendrait la coopération entre les sociétés après que Mitsui a signé un accord de 10 ans avec QatarEnergy en 2024 pour la fourniture de condensat, un sous-produit du processus de production de gaz naturel.

L'une des sources a déclaré que la société malaisienne Petronas avait également exprimé son intérêt pour une participation au projet, sans donner plus de détails.

Petronas n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En plus de la participation, Mitsui recevra une partie de l'approvisionnement qatari par le biais de l'accord récent de JERA, tandis que les compagnies régionales japonaises Tohoku Electric Power 9506.T et Kyushu Electric Power 9508.T sont également intéressées par l'achat de GNL qatari par l'intermédiaire de JERA, ont déclaré deux des sources.

Tohoku n'a pas souhaité faire de commentaire. Kyushu n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et JERA n'a pas répondu aux demandes de commentaires.