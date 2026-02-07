Lors de son premier déplacement pour les municipales, Bardella réaffirme son soutien à Marine Le Pen

Le président du Rassemblement National (RN) Jordan Bardella lors d'une visite sur un marché d'Agde, dans le sud de la France, le 7 février 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Jordan Bardella a réitéré samedi son soutien à Marine Le Pen lors d'une visite à Agde, dans le sud de la France, son premier déplacement à cinq semaines des élections municipales où le parti d'extrême droite entend "gagner un maximum de communes".

Le président du RN s'est offert un bain de foule sur un marché de la station balnéaire de 30.000 habitants dans l'Hérault, où il a été accueilli par plusieurs centaines de sympathisants, certains entonnant la Marseillaise, ou scandant "Jordan Président", a constaté une journaliste de l'AFP.

M. Bardella a réitéré son "soutien" et son "amitié" à Marine Le Pen "dans cette dernière ligne droite du procès". La cheffe de file du RN est jugée en appel à Paris avec dix cadres du parti pour avoir employé, auprès d'eurodéputés, des assistants parlementaires rémunérés par le Parlement européen mais dont l'activité aurait été au seul bénéfice du RN.

La procureure générale a notamment requis à l'encontre de Marine Le Pen cinq ans d'inéligibilité, une peine qui pourrait mettre à mal ses ambitions pour la présidentielle de 2027.

"Je souhaite encore une fois qu'elle puisse porter nos couleurs", a dit M. Bardella, interrogé sur la possibilité de remplacer Mme Le Pen comme candidat en 2027.

"Nous nous préparons ensemble, main dans la main, à exercer (...) les plus hautes fonctions de l'État" avec "Marine Le Pen à l'Elysée, et votre serviteur à Matignon,", a-t-il ajouté. "Jusqu'à nouvel ordre je me prépare à être chef du gouvernement."

Selon un récent sondage Odoxa publié jeudi par Le Figaro, 69% des sympathisants du RN pensent que Jordan Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen pour la présidentielle.

Avant les municipales du 15 et 22 mars, M. Bardella a réitéré l'ambition de son parti de "gagner un maximum de communes." Objectif: "prouver dans le cadre de ces élections municipales que le changement n'attend pas l'élection présidentielle."

Des dizaines de militants RN étaient mobilisés pour distribuer des tracts appelant à participer dans une semaine à un meeting électoral à Agde du candidat RN Aurélien Lopez-Liguori.

"On est dans une ville qui est en phase avec l'idée du Rassemblement National", a indiqué à l'AFP M. Lopez-Liguori, trentenaire solidement implanté et député de la 7e circonscription de l'Hérault.

Il a évoqué "un besoin d'alternance" dans une ville qui pendant près de 25 ans a vécu sous "la même municipalité."

Agde a été dirigée pendant 23 ans par un maire LR, Gilles d'Ettore, qui avait démissionné en 2024 en raison d'une affaire judiciaire pour prises illégales d'intérêts et corruption. Son premier adjoint lui a succédé à la mairie.